علی‌اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست‌های مشترک مسئولان شهرستان با صنعتگران و فعالان اقتصادی اظهار کرد: با وجود برخی مشکلات و چالش‌های اقتصادی، این مسائل به گونه‌ای نیست که نتوان آن‌ها را مدیریت و کنترل کرد و حداقل آثار و تبعات آن را برای مردم کاهش داد.

وی با بیان اینکه افق اقتصاد ایران روشن و امیدوارکننده است، افزود: پس از عبور از شرایط جنگی، کشور با اقتصادی پررونق مواجه خواهد شد و لازمه عبور از این شرایط، همراهی صنعتگران، تولیدکنندگان، کارآفرینان و دستگاه‌های اجرایی است.

همراهی صنعتگران گلپایگان با دولت برای حفظ اشتغال و رونق تولید

وی تصریح کرد: عملکرد فعالان اقتصادی در این مقطع حساس در ذهن مردم ماندگار خواهد شد و مردم به یاد خواهند داشت چه کسانی در روزهای سخت در کنار آنان بوده‌اند.

رضایی ادامه داد: انتظار می‌رود واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط فعلی با مردم و کشور همراهی کنند و از هرگونه احتکار یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها خودداری شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر با فعالان اقتصادی شهرستان گفت: تلاش می‌کنیم جلسات هم‌اندیشی و گفت‌وگو با بخش صنعت به‌صورت ماهیانه برگزار شود تا مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران با جدیت پیگیری شود.

فرماندار گلپایگان با تأکید بر ضرورت حل مسائل در سطح شهرستان اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات در خود شهرستان قابل پیگیری و حل است و تنها لازم است استان در جریان امور قرار گیرد.

وی افزود: اگر امور با ابتکار، خلاقیت و پیگیری صحیح انجام شود، بسیاری از مشکلات بدون ارجاع به استان قابل حل خواهد بود، چراکه مجموعه استانداری نیز با حجم گسترده‌ای از مسائل در سطح استان مواجه است.

رضایی با اشاره به تشکیل دبیرخانه گفت‌وگو با بخش صنعت خاطرنشان کرد: این دبیرخانه نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد و لازم است جلسات آن با دستورکار مشخص و پیگیری دقیق مصوبات برگزار شود.

فرماندار گلپایگان ادامه داد: لازم است مصوبات اجرا نشده نیز به‌صورت دقیق بررسی و دلایل عدم اجرای آن‌ها مشخص شود تا روند پیگیری‌ها با مستندات کامل دنبال شود.

رضایی تأکید کرد: هر قول و تعهدی که به مردم و فعالان اقتصادی داده شده باید به‌صورت مستمر پیگیری شود و اگر وعده‌ای عملی نشده، مسئولان باید صادقانه علت آن را برای مردم توضیح دهند.

وی با اشاره به مراجعات اقشار کم‌برخوردار به فرمانداری گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان از اقشار ضعیف جامعه هستند که با درآمدهای اندک زندگی خود را اداره می‌کنند و همین موضوع مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند.

بازگشت ۸۰ درصد نیروهای تعدیل‌شده به کار

فرماندار گلپایگان با اشاره به سفر استاندار اصفهان و توصیه به صنعتگران مبنی بر عدم تعدیل نیروی انسانی در شرایط جنگی اظهار کرد: خوشبختانه با همراهی صنعتگران و تولیدکنندگان شهرستان، حدود ۸۰ درصد نیروهایی که پیش از سفر استاندار تعدیل شده بودند، به کار بازگشته‌اند.

وی افزود: در جلسه‌ای که با حضور صنعتگران و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اداره کار شهرستان اعلام کرد روند بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده با جدیت در حال پیگیری است و تلاش می‌شود سایر نیروها نیز به چرخه اشتغال بازگردند.

رضایی تصریح کرد: بخش اندکی از تعدیل‌ها که حدود یک تا دو درصد را شامل می‌شود، مربوط به موضوعاتی همچون عدم کارایی یا بهسازی و ساماندهی نیروی انسانی است.

وی همچنین از عملکرد مثبت برخی صنایع شهرستان خبر داد و گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی علاوه بر حفظ نیروهای موجود، اقدام به جذب نیروی انسانی جدید نیز کرده‌اند که این موضوع در شرایط فعلی، خبر بسیار امیدوارکننده‌ای برای حوزه اشتغال و تولید محسوب می‌شود.

فرماندار گلپایگان با اشاره به شاخص‌های ارزیابی اقتصادی شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: میزان سرمایه‌گذاری، صدور پروانه‌ها و اشتغال از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی است و خوشبختانه شهرستان گلپایگان تاکنون ۱۰۱ درصد تعهد اشتغال خود را محقق کرده است، هرچند تلاش داریم این جایگاه بیش از پیش ارتقا یابد.