به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیا هاشمی عصر چهارشنبه در مراسم تقدیر از سرآمدان آموزشی و فرهنگی دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش تاریخی معلمان و دانشگاهها در شکلگیری آینده کشور گفت: امروز ایران در مسیر خلق «ایران جدید» قرار دارد و این تحول بزرگ، حاصل تلاش معلمان، استادان، پژوهشگران و نهادهای علمی کشور است.
وی در آیین بزرگداشت مقام معلم و تجلیل از استادان در دانشگاه شیراز با گرامیداشت یاد و خاطره مرتضی مطهری ادامه داد: هفته معلم که به نام استاد شهید مطهری مزین شده، یادآور الگویی ممتاز از معلمی و کنشگری اجتماعی در تاریخ معاصر ایران است؛ شخصیتی که هم در حوزه علم و اندیشه برجسته بود و هم در میدان عمل و مسئولیت اجتماعی حضور فعال داشت.
هاشمی افزود: شهید مطهری تنها یک مدرس و استاد دانشگاه نبود، بلکه یک متفکر جریانساز بود که از حوزههای علمیه برخاست، وارد دانشگاه شد، با مکاتب مختلف فلسفی و فکری جهان آشنا شد و در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نقشآفرینی کرد.
معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور افزود: شهید مطهری در عین پایبندی به سنتهای دینی، نگاه خود را محدود به چارچوبهای رایج نکرد و با شناخت جریانهای فکری و فلسفی جهان، وارد گفتوگو و نقد اندیشههای مختلف شد. او همزمان فیلسوف، معلم اخلاق، نظریهپرداز اجتماعی و فعال سیاسی بود.
شهید مطهری دغدغه جامعه داشت
هاشمی گفت: مطهری دغدغه جامعه داشت و تنها به تدریس و پژوهش اکتفا نمیکرد؛ او برای تحقق اندیشههای خود وارد میدان شد و در مسیر دفاع از عقلانیت، عدالت و معنویت هزینه داد.
وی با اشاره به شهادت استاد مطهری توسط گروهک فرقان ادامه داد: شهید مطهری قربانی افراطگرایی و برداشتهای تندروانه شد و این موضوع نشان میدهد که انحراف از مسیر عقلانیت و اعتدال، همواره برای جوامع خطرآفرین است.
معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: جامعه امروز نیز همچنان به الگوی فکری و اخلاقی شهید مطهری نیاز دارد؛ زیرا همواره جریانهای افراطی و تفریطی در کمین جوامع هستند و نقش معلمان و استادان در هدایت نسل جوان بسیار تعیینکننده است.
هاشمهاشمیی با بیان اینکه «معلم نمونه» فقط یک عنوان تشریفاتی نیست، افزود: معلم نمونه کسی است که در مسیر علم، تعهد، زمانشناسی، عدالتخواهی و مسئولیت اجتماعی حرکت کند و در تحقق آنچه آموزش میدهد، خود نیز پیشگام باشد.
ایران در حال تجربه یک خودباوری تاریخی است
معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: ایران امروز در حال تجربه یک خودباوری تاریخی است و جهان نیز به تدریج با واقعیتهای جدید ایران آشنا میشود.
وی ادامه داد: سالها تلاش شد تصویری ضعیف، منزوی و ناتوان از ایران به دنیا ارائه شود اما اتفاقات سالهای اخیر نشان داد جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بالایی در حوزه تابآوری، اقتدار ملی و توان علمی و دفاعی برخوردار است.
هاشمی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمهای چند دهه اخیر گفت: کمتر کشوری میتوانست بیش از چهار دهه تحت شدیدترین تحریمها، فشارها و تهدیدها قرار گیرد و همچنان مسیر پیشرفت و توسعه خود را ادامه دهد اما ملت ایران این مسیر دشوار را پشت سر گذاشتند.
وی با بیان اینکه قدرت امروز ایران نتیجه تربیت نسلهای متعهد و متخصص در دانشگاهها و مراکز علمی است، افزود: آنچه امروز در صنایع دفاعی، فناوری، پزشکی، مهندسی و سایر حوزهها مشاهده میشود، حاصل تلاش معلمان، پژوهشگران و استادان دانشگاه است.
معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور دانشگاهها را «موتور محرک توسعه کشور» توصیف کرد و گفت: دانشگاه نسل جدید تنها محل آموزش نیست بلکه نهادی است که باید مستقیماً در حل مسائل جامعه، تولید فناوری، هدایت اجتماعی و توسعه کشور نقشآفرینی کند.
وی افزود: دانشگاه امروز نمیتواند صرفاً به تربیت نیروی انسانی برای آینده بسنده کند بلکه باید در متن جامعه حضور داشته باشد و برای حل مسائل امروز کشور نیز راهکار ارائه دهد.
حل مشکل معیشتی استادان دانشگاه در دستور کار است
هاشمی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی استادان و اعضای هیئت علمی اظهار کرد: دولت با درک شرایط موجود، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، کارکنان و بازنشستگان دانشگاهی را در دستور کار قرار داد و این تصمیم در شرایط دشوار اقتصادی کشور اجرایی شد.
وی تصریح کرد: حفظ منزلت استادان و نخبگان علمی برای دولت یک ضرورت است و اگر قرار است ایران در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کند، این مسیر بدون تقویت نهاد علم و دانشگاه ممکن نخواهد بود.
معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: در جلسات تخصصی دولت و مسئولان حوزه آموزش عالی، موضوع مهاجرت نخبگان و کاهش شتاب رشد علمی کشور مورد بررسی قرار گرفته و برنامههایی برای حمایت بیشتر از دانشگاهها و استادان در حال اجراست.
وی با اشاره به آمار خروج بخشی از نخبگان و پژوهشگران کشور در سالهای اخیر گفت: برای جبران این روند، باید زمینه فعالیت علمی، پژوهشی و معیشتی مناسبتری برای استادان و محققان فراهم شود.
هاشمی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از استادان و کارکنان دانشگاه شیراز گفت: دانشگاههای کشور سرمایههای بزرگ ملی هستند و نقش آنها در ساخت آینده ایران غیرقابل انکار است.
معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: ایران آینده با اتکا به دانش، دانشگاه، معلمان و نخبگان علمی ساخته خواهد شد و مسیر پیشرفت کشور از دل کلاسهای درس، پژوهشگاهها و مراکز علمی عبور میکند.
نظر شما