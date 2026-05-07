اسدی: شیراز مصداق «دین، هنر و حماسه» در ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی ظهر پنجشنبه در آیین رونمایی از سردیس جمعی از نخبگان و استادان برجسته استان فارس با بیان اینکه شیراز با دارا بودن بناها، آثار و مفاخری همچون حافظ، سعدی، شیخ روزبهان، خواجوی کرمانی و قطبالدین شیرازی جزو برترین شهرهای ایران است، افزود: بوی بهار نارنج و نسترن در اردیبهشتماه، گنبدهای فیروزهای امامزادگان و حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، شیراز را در دل و جان همه ما جای داده است.
وی ا یادآوری بیانات مقام معظم رهبری درباره این شهر ادامه داد: ایشان ۱۸سال پیش، دانشگاههای شیراز را «دارالعلم» خواندند و یکسال و نیم پیش نیز فرمودند که اگر بخواهم مبالغه نکنم، تنها شهری که در کشور مصداق دین، هنر و حماسه است، شیراز است.
شهردار شیراز با اشاره به اینکه این مراسم قرار بود سال قبل برگزار شود، افزود: امروز در هفته شیراز و در باغ گیاهشناسی ارم دانشگاه شیراز که ثبت جهانی بوده و گردشگرانی از سراسر جهان از آن بازدید میکنند، شاهد رونمایی از سردیس نخبگان، مشاهیر و اساتیدی هستیم که برخی از آنان در جمع ما حضور دارند و به خانوادههای معظمشان نیز ادای احترام میکنم.
اسدی در پایان با اشاره به اقدامات فرهنگی صورتگرفته در ایام هفته شیراز، تصریح کرد: این هفته در دروازه قرآن، از قرآنی نفیس که ماهها و سالها روی آن زحمت کشیده شده بود، رونمایی کردیم و امروز نیز در این مجموعه ارزشمند گرد هم آمدهایم.
