ایران بیشترین رشد در اثرگذاری استنادی میان ۲۰ کشور جهان را داراست

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمدمهدی علویان مهر ،گفت: ایران در سال ۲۰۲۴ در شاخص استناد نرمال شده بر حسب رشته در میان ۲۰ کشور برتر جهان از نظر تولید مدارک علمی، بیشترین نرخ رشد را ثبت کرده و از ۱/۰۲ در سال ۲۰۲۳ به ۱/۱۲ در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

وی ادامه داد: این دستاورد نشان می‌دهد که پژوهش‌های ایران بیش از گذشته در سطح بین‌المللی دیده شده و اثرگذاری علمی کشور در حال بهبود است.

رئیس مؤسسه استنادی جهان اسلام افزود: لازم به ذکر است هر چند مقالات نشریات دنیا در سال ۲۰۲۴ در پایگاه‌های استنادی به صورت کامل نمایه شده‌اند، اما نمایه‌سازی اطلاعات مزبور برای سال ۲۰۲۵ در حال تکمیل هستند.

علویان مهر با اشاره به اهمیت این موضوع برای نظام آموزش عالی گفت: استناد، یکی از نشانه‌های اصلی کیفیت، اعتبار و حضور مؤثر دانشگاه‌ها در فضای علمی جهانی است و می‌تواند بر جایگاه علمی، همکاری‌های بین‌المللی و اعتبار دانشگاه‌ها اثر مستقیم بگذارد.

رئیس مؤسسه استنادی جهان اسلام تصریح کرد: با وجود این پیشرفت، ایران هنوز با کشورهای پیشرو فاصله دارد؛ بنابراین لازم است آموزش عالی کشور این مسیر را با سرمایه‌گذاری هدفمندتر در کیفیت پژوهش، همکاری‌های بین‌المللی، رؤیت‌پذیری، انتشار در مجلات معتبر و سیاست‌گذاری مبتنی بر اثرگذاری علمی ادامه دهد تا این رشد به ارتقای پایدار جایگاه علمی کشور منجر شود.