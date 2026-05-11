پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ویژه طلاب دانشکده علوم قرآنی شیراز

زینب روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ویژه طلاب خبر داد و گفت: دانشکده علوم قرآنی شیراز از مجموعه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به مدت ۳۲ سال است که به آموزش و تربیت نیروهای متخصص در رشته علوم قرآنی مشغول است.

وی ادامه داد: از جمله دستاوردهای شاخص این دانشکده می‌توان به موفقیت هر ساله دانشجویان در المپیادهای کشوری، قبولی دانش آموختگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاه‌های تراز اول کشور، و نیز استقبال و درخواست نهادهای انقلابی برای جذب نیروی کار از میان دانش‌آموختگان این دانشکده اشاره نمود.

رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز افزود: این دانشکده از میان طلاب دارای مدرک سطح ۲ یا لیسانس دانشگاهی به همراه مدرک سطح یک حوزه، خواهران و برادران علاقه‌مند به رشته علوم قرآنی گرایش‌های (ادبی و مستشرقان) در مقطع کارشناسی ارشد به صورت رایگان و با آزمون داخلی، دانشجو می‌پذیرد.

روستایی گفت: زمان ثبت‌نام از اول اردیبهشت۱۴۰۵ تا ۶ شهریور ۱۴۰۵ می‌باشد و آزمون پذیرش آن نیز در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد که از پذیرفته‌شدگان مصاحبه‌ به عمل می‌آید.

وی با اشاره به منابع آزمون گفت: این آزمون از منابعی چون مبادئ العربیة (بخش نحو) جلد ۴ تنقیح حمید محمدی؛ علوم قرآنی، آیت‌الله معرفت؛ آشنایی با علوم حدیث، علی نصیری برگزار خواهد شد.

رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز در خصوص پذیرش طلاب در مقطع دکتری اطلاع داد: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مقطع دکتری ویژه طلاب در دانشکده علوم قرآنی استان قم و مشهد ثبت نام به عمل می آورد.

روستایی در پایان از علاقمندان دعوت کرد برای ثبت نام به این دانشکده واقع در بلوار زرگری شیراز و یا به وبسابت آن مراجعه کنند.