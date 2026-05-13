۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

معاون استاندار بوشهر: مدل‌های نوین اطلاع‌رسانی در استان پیاده سازی شود

بوشهر-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های اطلاع‌رسانی و حرکت به سمت مدل‌های نوین و اثربخش رسانه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان بوشهر با بیان اینکه این شورا، جایگاه سیاست‌گذاری در حوزه اطلاع‌رسانی استان را بر عهده دارد خاطرنشان کرد: در این راستا باید با بهره‌گیری از دانش روز و اقتضائات و حوادث جدید، بهترین و اثرگذارترین مدل‌های اطلاع‌رسانی را در استان پیاده‌سازی کنیم.

وی با اشاره به عملکرد رسانه‌ها و مجموعه‌های اطلاع‌رسانی استان در بیش از یک سال گذشته افزود: در این مدت با همراهی و همت اصحاب رسانه اقدامات ارزشمندی انجام شده است، هرچند نقدها، ایرادات و نیاز به اصلاح نیز وجود دارد که همه این موارد را می‌پذیریم و شنونده دیدگاه‌ها و پیشنهادات سازنده و کاربردی هستیم.

معاون سیاسی استاندار بوشهر ادامه داد: فراتر از نقدها، باید به دنبال ارائه راهکار برای بهبود شرایط اطلاع‌رسانی باشیم و در این مسیر تعامل خوب صدا و سیمای استان، خانه مطبوعات و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح نواقص و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود شود.

جانشین شورای اطلاع‌رسانی استان با تأکید بر هدفمند شدن جلسات شورا خاطرنشان کرد: اگر جلسات با رویکرد تخصصی و مسئله‌محور دنبال شود، می‌توان در هر نشست یک موضوع مشخص را به‌صورت کارشناسی بررسی کرد تا خروجی جلسات اثرگذارتر باشد.

برخورد جدی با تخلف صنفی و جرم اقتصادی

وی همچنین به موضوع وضعیت بازار اشاره کرد و گفت: در حوزه بازار، کالای اساسی و ضروری مورد نیاز شهروندان به وفور وجود دارد و تلاش دستگاه‌های تخصصی برای کنترل و نظارت بر بازار نیز با تأکید استاندار در جلسه مشترک شورای تأمین و ستاد تنظیم بازار استان افزایش یافته است و با هر گونه تخلف صنفی و جرم اقتصادی برخورد قانونی جدی خواهد شد.

جهانیان در این زمینه خطاب به رسانه‌ها گفت: باید از زاویه تأثیر جنگ و تشدید تحریم‌ها نیز آثار جنایات دشمن را برای مردم تبیین کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از اجتماعات شبانه در نقاط مختلف استان نیز به عنوان اقدامی «ارزشمند و بی‌نظیر» یاد کرد و افزود: این اجتماعات در شهرها و روستاها با حضور خودجوش مردم عزیز و فهیم استان شکل گرفته لیکن توجه به پیشنهادهای مطرح شده در جلسه برای مشارکت و حضور همه سلایق و نگاه‌های سیاسی اجتماعی در جایگاه سخنرانی، تحلیل و محکومیت جنایات دشمنان نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز روابط عمومی، خواستار ارائه پیشنهادها، نقدها و تجربیات از سوی فعالان رسانه‌ای و برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری مراسم این روز شد.

