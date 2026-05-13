به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان بوشهر با بیان اینکه این شورا، جایگاه سیاست‌گذاری در حوزه اطلاع‌رسانی استان را بر عهده دارد خاطرنشان کرد: در این راستا باید با بهره‌گیری از دانش روز و اقتضائات و حوادث جدید، بهترین و اثرگذارترین مدل‌های اطلاع‌رسانی را در استان پیاده‌سازی کنیم.



وی با اشاره به عملکرد رسانه‌ها و مجموعه‌های اطلاع‌رسانی استان در بیش از یک سال گذشته افزود: در این مدت با همراهی و همت اصحاب رسانه اقدامات ارزشمندی انجام شده است، هرچند نقدها، ایرادات و نیاز به اصلاح نیز وجود دارد که همه این موارد را می‌پذیریم و شنونده دیدگاه‌ها و پیشنهادات سازنده و کاربردی هستیم.



معاون سیاسی استاندار بوشهر ادامه داد: فراتر از نقدها، باید به دنبال ارائه راهکار برای بهبود شرایط اطلاع‌رسانی باشیم و در این مسیر تعامل خوب صدا و سیمای استان، خانه مطبوعات و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح نواقص و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود شود.



جانشین شورای اطلاع‌رسانی استان با تأکید بر هدفمند شدن جلسات شورا خاطرنشان کرد: اگر جلسات با رویکرد تخصصی و مسئله‌محور دنبال شود، می‌توان در هر نشست یک موضوع مشخص را به‌صورت کارشناسی بررسی کرد تا خروجی جلسات اثرگذارتر باشد.

برخورد جدی با تخلف صنفی و جرم اقتصادی



وی همچنین به موضوع وضعیت بازار اشاره کرد و گفت: در حوزه بازار، کالای اساسی و ضروری مورد نیاز شهروندان به وفور وجود دارد و تلاش دستگاه‌های تخصصی برای کنترل و نظارت بر بازار نیز با تأکید استاندار در جلسه مشترک شورای تأمین و ستاد تنظیم بازار استان افزایش یافته است و با هر گونه تخلف صنفی و جرم اقتصادی برخورد قانونی جدی خواهد شد.



جهانیان در این زمینه خطاب به رسانه‌ها گفت: باید از زاویه تأثیر جنگ و تشدید تحریم‌ها نیز آثار جنایات دشمن را برای مردم تبیین کنیم.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از اجتماعات شبانه در نقاط مختلف استان نیز به عنوان اقدامی «ارزشمند و بی‌نظیر» یاد کرد و افزود: این اجتماعات در شهرها و روستاها با حضور خودجوش مردم عزیز و فهیم استان شکل گرفته لیکن توجه به پیشنهادهای مطرح شده در جلسه برای مشارکت و حضور همه سلایق و نگاه‌های سیاسی اجتماعی در جایگاه سخنرانی، تحلیل و محکومیت جنایات دشمنان نیز مورد بازنگری قرار گیرد.



جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز روابط عمومی، خواستار ارائه پیشنهادها، نقدها و تجربیات از سوی فعالان رسانه‌ای و برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری مراسم این روز شد.