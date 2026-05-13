حق شناس: بازخوانی دستاوردهای انقلاب انسجام اجتماعی را تقویت می‌ کند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه رویداد بزرگ قرآنی «آلاء» که با حضور مسئولان استانی، خانواده‌ های معظم شهدا، مربیان قرآنی و جمعی از شرکت‌کنندگان در رشت برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های قرآنی با مشارکت گسترده دستگاه‌ها و حضور پرشور نوجوانان و جوانان، اقدامی ارزشمند در مسیر تربیت دینی و تقویت هویت فرهنگی جامعه است.

وی با اشاره به حضور گسترده شرکت‌کنندگان در این رویداد افزود: چنین برنامه‌هایی اثرگذاری عمیقی بر ذهن و شخصیت نسل نوجوان دارد و می‌تواند تا سال‌ها در شکل‌گیری باورهای دینی و اجتماعی آنان نقش‌آفرین باشد.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت تبیین درست تاریخ معاصر برای نسل جوان بیان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی دقیق و مستمر روایت‌های تاریخی، به‌ویژه در حوزه مقاومت، ایثار و دستاوردهای ملی است تا نسل جدید با آگاهی از مسیر طی‌شده، آینده خود را بهتر ترسیم کند.

حق‌شناس با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ امنیت و استقلال کشور تصریح کرد: امنیت و اقتدار امروز ایران حاصل فداکاری شهدا و ایستادگی مردم است و این واقعیت باید به‌صورت مستمر در قالب برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای نسل‌های آینده تبیین شود.

وی همچنین با اشاره به توانمندی‌های داخلی کشور در حوزه‌های مختلف افزود: ایران امروز با اتکا به ظرفیت‌های بومی در عرصه‌های گوناگون به سطحی از توانمندی رسیده که می‌تواند در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کند.

استاندار گیلان با بیان ضرورت تقویت کار گروهی در جامعه بیان کرد: یکی از چالش‌های مهم در برخی حوزه‌ها ضعف در کار تشکیلاتی و تیمی است و برنامه‌هایی از این دست می‌تواند به تقویت روحیه همکاری در میان نسل جوان کمک کند.

حق‌شناس در پایان با قدردانی از سازمان تبلیغات اسلامی، مربیان و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، ابراز امیدواری کرد استمرار چنین برنامه‌هایی زمینه‌ساز تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و پایبند به ارزش‌های دینی و ملی باشد.