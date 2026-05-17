به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تأکید بر ضرورت روایت صحیح عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی گفت: همان‌گونه که پزشک بر پایه اطلاعات دقیق نسخه تجویز می‌کند، در حوزه مدیریت نیز اطلاع‌رسانی درست زمینه‌ساز تصمیم‌گیری صحیح مردم و مسئولان است.

وی با اشاره به برخی گلایه‌ها درباره روند پرداخت تسهیلات ازدواج اظهار کرد: بانک‌های گیلان در زمره چهار بانک برتر کشور در پرداخت وام ازدواج قرار دارند، اما ضعف در اطلاع‌رسانی موجب می‌شود عملکرد مثبت دستگاه‌ها برای افکار عمومی به‌درستی تبیین نشود.

استاندار گیلان با بیان اینکه تولیدکنندگان کشور با سه چالش عمده مواجه هستند، افزود: مشکلات ساختاری اقتصاد، اختلال در حمل‌ونقل و مسئله اینترنت و ارتباطات عمومی از مهم‌ترین موانعی است که فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است.

وی با اشاره به آثار این مشکلات بر قیمت کالاها و روند فعالیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: برخی اختلالات موجب کندی یا توقف تأمین مواد اولیه شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است که رفع این مشکلات با جدیت در دستور کار قرار دارد.

حق‌شناس با بیان اینکه ایران اسلامی از این شرایط عبور خواهد کرد، گفت: با وجود دشواری‌ها، چشم‌انداز آینده کشور و بخش تولید مثبت است و با همدلی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح می‌توان از این مقطع گذر کرد.

وی همچنین به ناترازی‌ها در حوزه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و مالیات اشاره کرد و افزود: تصمیم‌گیری زمانی دشوار می‌شود که مدیران میان گزینه‌های سخت قرار می‌گیرند، اما باید واقعیت‌ها را دید و بر اساس شرایط موجود بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم حمایت از زنجیره تولید و فرآوری چای گفت: باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده از محصول نهایی سود واقعی کسب کند و ارزش افزوده بیشتری نصیب استان و کشور شود.

حق‌شناس استقبال گسترده فعالان اقتصادی از دریافت تسهیلات را نشانه‌ای از تداوم انگیزه توسعه و سرمایه‌گذاری دانست و بیان کرد: میزان تقاضا در حوزه تسهیلات بسیار بالاست و این امر نشان می‌دهد بخش تولید همچنان پویا و امیدوار به آینده است.