هادی حقشناس در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ملی «زندگی با آیهها» طی سالهای اخیر با استقبال گسترده مردمی همراه بوده است، اظهار کرد: این طرح توانسته مفاهیم عمیق و راهبردی قرآن کریم را با بیانی روان، کاربردی و قابل فهم در اختیار عموم مردم قرار دهد و پیوندی عمیقتر میان جامعه و کلام وحی ایجاد کند.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه «زندگی با آیهها» نباید محدود به ایام ماه مبارک رمضان باشد، افزود: چنین طرحهایی باید به یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل شوند؛ جریانی که در طول سال استمرار داشته باشد و در عرصههای مختلف اجتماعی، آموزشی و فرهنگی نمود پیدا کند.
حقشناس ادامه داد: اگر مفاهیم قرآنی به صورت مستمر و هدفمند در جامعه تبیین شود، میتواند مبانی اعتقادی را تقویت کرده و سبک زندگی قرآنی را در لایههای مختلف اجتماعی نهادینه کند. این امر به ویژه برای نسل جوان اهمیت دوچندان دارد.
انتخاب هوشمندانه آیات با نگاه کاربردی
وی با اشاره به فرآیند انتخاب آیات در این طرح تصریح کرد: گزینش آیات قرآن کریم توسط جمعی از اندیشمندان و کارشناسان قرآنی کشور انجام شده و این مسئله نشاندهنده دقت علمی و نگاه راهبردی حاکم بر طرح است.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: همین رویکرد تخصصی موجب شده مخاطبان با آیاتی مواجه شوند که ارتباط مستقیم با مسائل روز زندگی فردی و اجتماعی دارند؛ آیاتی که میتوانند راهنمای تصمیمگیری، تقویت امید و افزایش مسئولیتپذیری در جامعه باشند.
نقش مسابقات در افزایش مشارکت مردمی
حقشناس با اشاره به برگزاری مسابقات مرتبط با این طرح در سطح استان گفت: اجرای مسابقه «زندگی با آیهها» در سطح استانی، مشارکت مردمی را افزایش داده و زمینه انس بیشتر اقشار مختلف با قرآن کریم را فراهم کرده است.
وی افزود: در کنار این طرح، مسابقات قرآنی «آلاء» نیز طی دو سال گذشته در راستای تقویت جریان «زندگی با آیهها» برگزار شده و با استقبال خوب نوجوانان و جوانان روبهرو بوده است این مسابقات توانسته فضای رقابتی سالم و انگیزهبخشی برای توجه عمیقتر به مفاهیم قرآنی ایجاد کند.
استاندار گیلان تصریح کرد: استمرار برگزاری مسابقات قرآنی «آلاء» در چارچوب اهداف «زندگی با آیهها» نشان میدهد که میتوان با برنامهریزی دقیق، فعالیتهای فرهنگی را از حالت مقطعی خارج و به یک روند پایدار تبدیل کرد.
مشوقها؛ ابزار، نه هدف
حقشناس با اشاره به جوایز در نظر گرفته شده برای شرکتکنندگان اظهار کرد: جوایز متنوع این پویش، از سفر زیارتی تا هدایای ارزشمند، اگرچه در ایجاد انگیزه مؤثر است، اما هدف اصلی، تعمیق ارتباط مردم با قرآن کریم است.
وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد، شکلگیری یک فرهنگ عمومی مبتنی بر تدبر در آیات الهی و تلاش برای عمل به آموزههای قرآن در زندگی روزمره است.
استاندار گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از برنامههای قرآنی گفت: پشتیبانی از طرحهایی مانند «زندگی با آیهها» در واقع سرمایهگذاری فرهنگی بلندمدت است که آثار آن در تقویت هویت دینی، افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای اخلاق عمومی نمایان میشود.
حقشناس اظهار کرد: استان گیلان آمادگی دارد در مسیر گسترش نهضت «زندگی با آیهها» نقش فعالتری ایفا کند و با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای استان، زمینه تعمیق این حرکت ارزشمند قرآنی را فراهم سازد.
