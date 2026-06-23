به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام منصور امامی، روز سه شنبه در دیدار جمعی از فعالان رسانهای به مناسبت سالروز تاسیس تبلیغات اسلامی با تاکیذ بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای نوین ارتباطی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و دینی، اظهار کرد: نسل جوان امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض حجم گستردهای از پیامها و محتواهای رسانهای قرار دارد و از اینرو، تبیین تاریخ و هویت دینی برای این نسل باید با زبانی هنرمندانه، جذاب و قابل فهم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از نوجوانان و جوانان شناخت عمیقی از پیشینه تاریخی و فرهنگی خود ندارند، افزود: بخشی از این خلأ ناشی از آن است که در معرفی تاریخ و معارف دینی، کمتر از قالبهای اثرگذار هنری و رسانهای بهره گرفتهایم؛ در حالی که فیلم، مستند، پویانمایی، آثار نمایشی و تولیدات چندرسانهای میتوانند نقش مهمی در انتقال این مفاهیم ایفا کنند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای عصر حاضر «جنگ روایتها» است، افزود: در دنیای امروز، قدرت تنها در اختیار کسانی نیست که امکانات بیشتری دارند، بلکه هر جریان و مجموعهای که بتواند روایت خود را از حوادث و رخدادها در افکار عمومی تثبیت کند، دست برتر را خواهد داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی با بیان اینکه رسانه تنها ابزار اطلاعرسانی نیست، تصریح کرد: رسانه ظرفیت بزرگی برای آموزش غیرمستقیم دارد و بخش مهمی از نگرشها، باورها و سبک زندگی افراد در بستر همین آموزشهای غیررسمی شکل میگیرد.
وی افزود: اهالی رسانه در حقیقت کارگردانان ذهن جامعه هستند؛ چراکه نحوه روایت رویدادها، انتخاب سوژهها و تولید محتوا میتواند بر افکار عمومی و جهتگیریهای فکری مخاطبان تأثیر بگذارد.
حجتالاسلام امامی با اشاره به سلطه رسانهای غرب در جهان امروز گفت: قدرتهای بزرگ با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و محصولات فرهنگی، سالهاست برای تاثیرگذاری بر افکار ملتها برنامهریزی کردهاند و از این مسیر، ارزشها و الگوهای مورد نظر خود را ترویج میکنند.
وی، فعالیت رسانهای را کاری ارزشمند و مسئولیتی سنگین دانست و خاطرنشان کرد: رسالت رسانه تنها انتشار اخبار نیست، بلکه رسانه باید در مسیر آگاهیبخشی، تبیین واقعیتها، تقویت امید اجتماعی و ارتقای بصیرت عمومی گام بردارد.
حجت الاسلام امامی با اشاره به ضرورت بازخوانی تاریخ اسلام و تبیین نقش و آموزههای اهل بیت اظهار کرد: سیره و منش امیرالمؤمنین امام علی(ع) در طول تاریخ، سرشار از آموزههای اخلاقی، اجتماعی و مدیریتی است که مغفول مانده و تبیین این معارف برای نسل جدید نیازمند روایتهای نو و متناسب با زبان امروز است.
وی همچنین باتاکید بر حفظ وحدت، نفاق را «علف هرز جامعه» توصیف کرد و گفت: همانگونه که علف هرز مانع رشد و بالندگی محصولات مفید میشود، نفاق نیز میتواند وحدت و اعتماد اجتماعی را خدشهدار کند و مقابله با آن نیازمند افزایش آگاهی و بصیرت در جامعه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در ادامه به تاثیر بازیهای رایانهای بر ذهن و رفتار نوجوانان اشاره کرد و سوءاستفاده غرب از این بصرت برای اثرگذاری بر اذهان و نگرش کودکان و نوجوانان افزود: بازیها صرفاً ابزار سرگرمی نیستند، بلکه میتوانند در شکلدهی به اندیشه، ارزشها و نحوه تفکر نسل نوجوان نقشآفرین باشند؛ بنابراین توجه به تولید محتوای فاخر و متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در این حوزه ضروری است.
وی تاکید کرد: امروز برای اثرگذاری فرهنگی بر نسل آینده، باید از همه ظرفیتهای هنر و رسانه بهره گرفت و با روایت صحیح تاریخ و معارف دینی، زمینه تقویت هویت، خودباوری و آگاهی نسل جوان را فراهم ساخت.
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