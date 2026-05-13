ضرورت تصویرسازی صحیح از شکست آمریکا در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه هفشجانی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح نشست امروز (چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه) کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی کشور، گفت: امروز جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی درباره ضرورت‌ عملیات‌های آفندی و پدافندی در جنگ رسانه‌ای، فرهنگی و تبلیغی برگزار شد که محور اصلی آن، بررسی الزامات هماهنگی و هم‌افزایی در عرصه جنگ روایت‌ها و تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی اخیر بود.

ضرورت هماهنگی حداکثری دستگاه‌ها در خلق آثار رسانه‌ای و تصویرسازی هوشمندانه از تحولات

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، افزود: خوشبختانه دستگاه‌های مختلف در بخش‌های گوناگون اقدامات بایسته‌ای انجام داده‌اند، اما ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور از دو جهت مورد تأکید جدی قرار گرفت؛ نخست در حوزه تولید محتوا و خلق آثار رسانه‌ای و دوم در حوزه روایتگری و تصویرسازی صحیح از وقایع و تحولات جنگ.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت دقیق و هوشمندانه از واقعیات میدان هستیم. برای مثال در ماجرای مدرسه میناب، جنایات رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌درستی برای افکار عمومی جهان تبیین شد و در موضوع مهیار اصفهان نیز تصویرسازی از شکست آمریکا در منطقه، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در سطح بین‌المللی پیدا کرد. این موارد نشان می‌دهد که اگر در حوزه روایتگری و تصویرسازی عملکرد منسجم و هماهنگی داشته باشیم، می‌توانیم روایت صحیح را در افکار عمومی جهان تثبیت کنیم.

راستینه با اشاره به ضرورت تشکیل ساختار متمرکز رسانه‌ای در شرایط جنگی، تصریح کرد: امروز شکل‌گیری «قرارگاه رسانه‌ای و تبلیغی جنگ» به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. با وجود ستادها و ظرفیت‌های متعدد در دستگاه‌های مختلف، آنچه اهمیت دارد ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها است تا بتوان از همه ظرفیت‌های شنیداری، دیداری و فضای مجازی به‌صورت هدفمند و منسجم استفاده کرد.

تلاش کمیسیون فرهنگی برای تدوین نقشه راه جامع هم‌افزایی میان مجموعه‌های تبلیغی کشور

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تاکنون چندین جلسه تخصصی درباره ضرورت تشکیل قرارگاه ویژه رسانه‌ای و تبلیغی در شرایط جنگی برگزار کرده‌اند و جمع‌بندی این جلسات آن بوده که کشور نیازمند یک طرح جامع برای هم‌افزایی میان فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی در عرصه‌های مختلف است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: اتفاقات خوبی در حوزه تصویرسازی و روایتگری در خارج از کشور درباره جنگ اخیر رخ داد که قابل تقدیر است، اما این اقدامات کافی نیست. امروز جریان‌های غیررسمی و تولیدکنندگان محتوای مستقل در فضای مجازی و رسانه‌ای، نقش مهمی در تبیین ابعاد جنگ ایفا می‌کنند و لازم است حمایت‌های ویژه‌ای از این جریان‌ها صورت گیرد.

حرکت به سمت قرارگاه جامع تبلیغات جنگ جهت تثبیت دستاوردهای راهبردی نظام

وی در ادامه تاکید کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسات آینده نیز موضوع تدوین طرح جامع هم‌افزایی میان ستادهای فعال فرهنگی و رسانه‌ای در شرایط جنگ را دنبال خواهد کرد و امیدواریم به سمت ایجاد یک قرارگاه جامع تبلیغات جنگ حرکت کنیم تا بتوانیم ابعاد مختلف جنگ را به‌درستی پردازش، تبیین و تصویرسازی کنیم و این اقدامات را در مسیر تثبیت دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بگیریم.

راستینه درباره دستگاه‌های حاضر در این نشست نیز گفت: در جلسه امروز بیش از ۱۴ تا ۱۵ دستگاه و نهاد فرهنگی و رسانه‌ای حضور داشتند که از جمله آن‌ها می‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری انقلاب اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و مرکز ملی فضای مجازی و ...‌. اشاره کرد.