مهاجرانی: نخستین محموله ۱۰۰ هزار تنی محصولات کشت فراسرزمینی وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در گزارش دوره ای خود از عملکرد دولت در دوران جنگ تحمیلی و در گفتگویی تلویزیونی، اظهار کرد: 74 روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه کشور عزیزمان ایران می‌گذرد و دیروز بیست و دوم اردیبهشت ماه، زادروز مریم میرزاخانی بود؛ زنی که برای ایرانیان و برای جهان علم افتخارآفرینی کرد و به همت زنان ریاضیدان کشورمان در انجمن ریاضیات، این روز به نام روز جهانی زنان در ریاضیات نام‌گذاری شد که شایسته است ادای احترام نماییم و [گرامی بداریم] همه دانشمندانی را که در راستای اعتلای نام کشور عزیزمان ایران تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: ریاست محترم جمهوری در پیامی از مواضع حکیمانه و حمایت‌های بی‌دریغ مرجعیت عالی‌قدر عراق نسبت به جمهوری اسلامی ایران و آسیب‌دیدگان تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی قدردانی کردند و همچنین با تقدیر از همدلی، همراهی و حمایت ملت برادر عراق با ملت ایران، تأکید داشتند که مرجعیت همواره پناهگاهی مستحکم و معنوی و پشتیبانی ارزشمند برای مظلومان بوده است.

مهاجرانی در ادامه بیان کرد: ریاست محترم جمهوری طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات، نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم است، مأموریتی را خطاب به جناب آقای دکتر عارف، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، ابلاغ کردند و تاکید کردند که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده است، در قالب یک ساختار چابک، موجبات خدمت‌رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم آورند. به همین جهت، ایشان به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدند که امیدوار هستیم بتوانند وعده‌های ریاست محترم جمهوری را به درستی محقق کنند.

ضرورت بازگشت دولت به نقش سیاست‌گذاری و نظارت

سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری نشست رئیس جمهور در وزارت صمت، اظهار کرد، رئیس‌جمهور در نشست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر الگوی مشارکت اصناف در تولید، توزیع و تنظیم بازار، بر ضرورت واگذاری اختیارات به صنوف و بازگشت دولت به نقش سیاست‌گذار، ناظر و تسهیل‌گر تاکید کرد.

وی‌افزود : تقویت صادرات ارزآور از الزامات اساسی تاب‌آوری اقتصادی است و توسعه صادرات مرزی از طریق تفویض اختیار به استانداران و گسترش تعامل با همسایگان باید با جدیت دنبال شود. در جلسه کارگروه بازسازی خسارات جنگ، بر تسریع بازسازی واحدهای مسکونی و اولویت تامین امنیت روانی و لوازم خانگی خانواده‌های آسیب‌دیده تاکید شد. وی ادامه داد، دولت تمام ظرفیت‌های خود را برای حمایت از مردم به میدان آورده و آماده مساعدت در تامین مواد اولیه تولیدکنندگان است تا با ارائه تخفیف، کالاهای مورد نیاز خانوارها تامین شود.

سه ماموریت تقویت صادرات، مدیریت مصرف و تنظیم تولید برای وزارت صمت

سخنگوی دولت عنوان کرد: رئیس‌جمهور سه ماموریت ویژه شامل تقویت صادرات، مدیریت مصرف و تنظیم تولید را برای وزارت صمت تعیین کردند. قرارگاه حمایت از تولید از ابتدای جنگ فعال شده تا چرخ تولید در طول ۴۰ روز جنگ و دوران مقابله با دزدی دریایی متوقف نشود.

وی گفت: در ستاد هماهنگی اقتصادی، معاون اول بر تعدیل برنامه‌های اقتصادی متناسب با جایگاه جدید ایران در معادلات منطقه‌ای تاکید کرد. همچنین طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، برنامه تامین مالی بازسازی زیرساخت‌ها و زنجیره تولید تدوین شده و منابع مورد نیاز با هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تامین می شود.

سخنگوی دولت در خصوص بازسازی مراکز فولادی کشور، تصریح کرد: بازسازی فولاد مبارکه و مجموعه‌هایی نظیر فولاد خوزستان باید با ساختاری هدفمند انجام شود تا این صنایع سریعاً به چرخه اثرگذاری در اقتصاد ملی بازگردند؛ در این راستا، پایداری زنجیره تولید فولاد و تامین نیاز صنایع پایین‌دستی نظیر ورق خودرو و میلگرد بدون وقفه در حال انجام است.

ظرفیت تولید شمش فولادی در کشور همچنان فراتر از نیاز داخلی است

وی ادامه داد: ظرفیت تولید شمش فولادی در کشور همچنان فراتر از نیاز داخلی است و ملزومات صنایع پایین‌دستی از جمله ورق خودرو و میلگرد بدون اختلال تأمین می‌شود.

مهاجرانی در ادامه اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه‌ای جهت اتصال مشاغل خانگی به پلتفرم‌های فروش (سکوهای تجاری) خبر داده است که در این راستا، بانک توسعه تعاون دو بسته حمایتی شامل اعتبار ۳۰ میلیون تومانی برای مصرف‌کنندگان و سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای تولیدکنندگان پیش‌بینی کرده است.

همچنین دولت محدودیتی در تأمین مالی مشاغل خانگی ندارد و بانک‌هایی نظیر بانک رفاه کارگران از طریق اوراق گام در این زمینه حمایت خواهند کرد.

وی ادامه داد، با توجه به اهمیت اجتماعی این مشاغل، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، ۷۰۰ مرکز سازمان فنی و حرفه‌ای به‌عنوان واسطه میان تولیدکنندگان و سکوهای فروش جهت ارتقای مهارت و تسهیل عرضه کالا عمل می‌کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به وزارت جهاد کشاورزی، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی از ورود نخستین محموله ۱۰۰ هزار تنی محصولات حاصل از کشت فراسرزمینی به کشور خبر داده و برنامه‌ریزی برای گسترش این طرح در کشورهای هدف در حال انجام است.

فرآیند ارزیابی ۱۲۲ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ به پایان رسیده است

وی بیان کرد: طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، فرآیند ارزیابی ۱۲۲ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم شامل ۲۴ استان، ۲۱۴ شهر و ۱۸۷ روستا به پایان رسیده است. از این مجموع، ۱۰۳۶ واحد نیازمند نوسازی کامل و ۹۸ هزار و ۵۱۳ واحد تعمیری شناسایی شده‌اند. تاکنون ۳۶ هزار و ۸۶۶ واحد بهسازی شده و مالکان در آن‌ها سکونت یافته‌اند. همینطور ودیعه اسکان موقت به ۱۸۰۶ متقاضی از ۲۱۱۰ مورد ثبت شده در سامانه وزارت راه و شهرسازی بوده است که پرداخت‌ها برای حدود معادل ۸۷ درصد متقاضیان این ودیعه پرداخت شده است که در ۱۷ استان، بالای ۸۰ درصد بوده است.

سخنگوی دولت تشریح کرد: استان‌هایی که پرداخت‌های آنها بالای ۸۰ درصد بوده است عبارتند از، یزد، مازندران، بوشهر، گیلان، قزوین، هرمزگان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی، مرکزی، کردستان، البرز، لرستان، اصفهان، ایلام و کرمانشاه بوده است. همچنین باید گفت که میزان آسیب‌دیدگی در استان‌ها متفاوت بوده است؛ به‌گونه‌ای که استان هرمزگان بیشترین خسارت را متحمل شده و در مقابل، برخی استان‌ها شاهد کمترین میزان آسیب بوده‌اند. با توجه به میانگین عملکرد ۸۷ درصدی در این حوزه، تلاش‌ها برای بازگشت سریع‌تر هم‌وطنان به منازل شخصی و کاهش فشارهای روانی ناشی از اسکان موقت با جدیت دنبال می‌شود.

مهاجرانی گفت: گروه‌های جهادی و دانشجویان از نخستین ساعات آغاز جنگ تحمیلی سوم در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و در کنار جمعیت هلال‌احمر و سایر واحدهای امدادی به خدمت‌رسانی پرداختند. این اقدامات شامل بازسازی‌های اولیه منازل و ارائه حمایت‌های امدادی به اقشار آسیب‌پذیر بوده است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: مشارکت داوطلبانه قشرهای مختلف، فضای ناشی از جنگ را به بستری برای تجلی همدلی ملی تبدیل نموده است. دوران کنونی علیرغم تمامی دشواری‌ها، فرصت‌های شگرفی را برای تقویت انسجام و اتحاد ملی فراهم آورده است تا صیانت از تمامیت و آبادانی ایران تضمین شود.

