خروج شبانه مرغ از کهگیلویه و بویراحمد علت افزایش قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی عصر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: تعداد مرغداری‌های استان پاسخگوی نیاز کامل بازار نیست و به همین دلیل ناچار هستیم بخشی از نیاز را از استان‌های همجوار تأمین کنیم.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای فعال‌سازی واحدهای غیرفعال افزود: تعدادی از مرغداری‌هایی که قابلیت فعالیت داشتند دوباره وارد چرخه تولید شدند و میزان فعالیت آنها از حدود سه درصد به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است.

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت فعال شدن کامل ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: اگر مرغداری‌هایی که در جلسات تنظیم بازار درباره آنها تصمیم‌گیری شده فعال شوند، دیگر نیازی به تأمین مرغ از خارج استان نخواهد بود.

وی یکی از مشکلات بازار را فعالیت واسطه‌ها عنوان کرد و گفت: بارها در جلسات مختلف و با حضور دستگاه‌های نظارتی اعلام کرده‌ایم که برخی واسطه‌ها مرغ تولیدی استان را از مسیرهای مختلف به استان‌هایی مانند اصفهان منتقل می‌کنند.

فرازی ادامه داد: این موضوع باعث برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد مشکلات برای مردم استان می‌شود و لازم است دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مشکلات بازار باید به صورت ریشه‌ای حل شود، خاطرنشان کرد: باید موانع تولید برداشته شود و مدیران و متولیانی که عملکرد ضعیفی دارند پاسخگو باشند.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف برخی واحدهای کشتارگاهی شد و گفت: باید با مسئولان این واحدها نشست برگزار شود؛ اگر توان ادامه فعالیت دارند از آنها حمایت شود و اگر امکان ادامه کار ندارند، وضعیت آنها به صورت شفاف مشخص شود.

در ادامه این نشست، بر لزوم نظارت بیشتر بر بازار، جلوگیری از خروج مرغ از استان و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای کنترل بازار تأکید شد.