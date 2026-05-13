به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا عصر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط معیشتی مردم، اظهار کرد: امروز دغدغه حاکمیت، دولت، مجلس و مردم، مسائل اقتصادی و تامین نیازهای اساسی شهروندان است و همه دستگاهها در قبال تنظیم بازار مسئول هستند.
وی افزود: شبها شاهد افرادی هستیم که برای تامین نان روزانه خود با مشکلات جدی مواجهاند و حتی مسیرهای طولانی را پیاده طی میکنند، بنابراین نمیتوان گفت تنظیم بازار تنها وظیفه یک دستگاه خاص است.
شهردار یاسوج با بیان اینکه شهرداری طی سالهای گذشته اقداماتی برای ایجاد بازارچههای محلی انجام داده است، تصریح کرد: در نقاطی از شهر یاسوج بازارچههای موقت راهاندازی شد اما به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت و نبود استقبال مناسب، این ظرفیتها رها شدند.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر یکی از املاک شهرداری را که میتوانست برای نگهداری ماشینآلات و تجهیزات عمرانی استفاده شود، در اختیار میدان میوه و ترهبار قرار دادیم تا به ساماندهی بازار کمک شود اما این مجموعه تاکنون به موفقیت مورد انتظار نرسیده است.
آشنا تاکید کرد: اگر سرمایهگذار فعلی توان فعالسازی این سایت را دارد، شهرداری آماده همکاری و حتی کمک برای تکمیل زیرساختها است، اما باید در بازه زمانی مشخص، این مجموعه تعیین تکلیف و فعال شود.
وی گفت: در صورتی که سرمایهگذار امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، سایت به شهرداری تحویل داده میشود و شهرداری نیز همه هزینههای دریافت شده را بازگردانده و مجموعه را برای استفاده بهتر در اختیار متولیان تنظیم بازار قرار خواهد داد.
شهردار یاسوج با اعلام آمادگی شهرداری برای ایجاد بازارچههای جدید افزود: هر دستگاه، سازمان یا نهادی که بخواهد برای حل مشکلات مردم بازارچه راهاندازی کند، شهرداری بدون دریافت عوارض همکاری خواهد کرد.
وی بیان کرد: هدف از این اقدام، کمک به معیشت مردم است و اجازه نمیدهیم برخی افراد از شرایط موجود برای سوداگری و تجارت شخصی سوءاستفاده کنند.
آشنا همچنین به موضوع وانتهای دورهگرد اشاره کرد و گفت: بخشی از این خودروها متعلق به افرادی است که خود دارای مغازه و بازار دائمی هستند و همین موضوع موجب بینظمی در بازار شده است.
وی تصریح کرد: شهرداری آمادگی دارد با همکاری نیروی انتظامی برای ساماندهی دستفروشان و وانتهای عرضهکننده کالا اقدام کند و در این زمینه حتی برای تامین امکانات و هزینههای مورد نیاز نیز همکاری خواهد داشت.
شهردار یاسوج اضافه کرد: هرگونه کوتاهی در حوزه تنظیم بازار و معیشت مردم، خیانت به مردم است و همه مسئولان باید برای کاهش مشکلات اقتصادی شهروندان پای کار باشند.
نظر شما