۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۲۲

فاصله قیمت میوه از مزرعه تا بازار باید منطقی باشد

اهواز - استاندار خوزستان گفت: فاصله قیمت محصولات از مزرعه تا بازار مصرف باید منطقی باشد و مردم بتوانند میوه و تره‌بار مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از میدان میوه و تره‌بار اهواز اظهار کرد: امشب برای بررسی نحوه فعالیت مجموعه فعالان این میدان و آشنایی نزدیک با مشکلات، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی در این مجموعه حضور پیدا کردیم.

وی افزود: در جریان این بازدید با رانندگان، فروشندگان و عرضه‌کنندگان مجاز محصولات گفتگوهای میدانی انجام شد و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت که باید برای رفع آنها اقدام شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: باید یک افزایش قیمت منطقی میان آنچه از سوی کشاورز عرضه می‌شود، آنچه در میدان توزیع می‌شود و محصولی که در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، برقرار باشد.

وی ادامه داد: اگر فاصله اعداد و ارقام در این چرخه زیاد باشد، به معنای آن است که روند کار به شکل صحیح پیش نرفته است.

موالی‌زاده از ورود معاونت اقتصادی استانداری به این موضوع خبر داد و گفت: مقرر شد معاونت اقتصادی استانداری با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، نظارت‌های لازم را اعمال کند تا قیمت‌ها به گونه‌ای تنظیم و اعلام شود که مردم در نقاط مختلف استان بتوانند میوه و تره‌بار مورد نیاز خود را با قیمت مناسب خریداری کنند.

استاندار خوزستان بیان کرد: این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت بازار انجام شد و روند بازدیدها و نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها، رضایتمندی بیشتری برای شهروندان خوزستانی ایجاد شود.

