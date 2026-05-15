به گزارش خبرگزاری مهر، فلکه اول گوهردشت کرج این شب‌ها میدانی شده برای تکان دادن پرچم ایران به احترام رهبر شهید، خادمیارن رضوی هفتاد شب است پرچم صلواتی را در کف میدان به امانت می‌گذارند تا شهروندان در بیعت با آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، میهن را پرنگه دارند. آنجا که در فلکه اول، موکب امام رضا(ع) دیگر فقط موکب اطعام نیست؛ اینجا میدان بیعت است.

هفتاد شب متوالی است که خادمیاران رضوی استان البرز، پرچم سه رنگ ایران را که برافراشته بر دوش صلوات است، در دست مردم می‌گذارند تا تکانش بدهند؛ نه به رسم عادت، که به نیت «پر نگه داشتن میهن در مسیر ولایت».

چشمان خیس شهروندانی که یکی یکی نزدیک می‌شوند، دست می‌برند به پارچه پرچم و با نوای «اللهم صل علی محمد و آل محمد» آن را بالا می‌برند، گوشه چشمی به تمثال آیت‌الله خامنه‌ای دارند.

مردی از میان جمعیت فریاد می‌زند: این پرچم امانت رهبری است در دست ما.

موکبی که از نخستین شب «جنگ تحمیلی سوم» می‌زند به دل خیابان، حالا به پایگاهی برای تجدید میثاق با ولایت تبدیل شده.

خادمان این موکب که همگی از خادمیاران رضوی هستند، می‌گویند: ما فقط سفره باز نکردیم، دل مردم را به پرچم گره زدیم تا بدانند این خاک بی‌صاحب نیست.

و هنوز هم پس از هفتاد شب، صف مردم برای «تکان دادن پرچم» در فلکه اول گوهردشت کرج، پایانی ندارد.