نجفی عرب: بزرگترین مسئولیت ما صیانت از «تولید» است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، در مراسم مجمع خیرین هلال احمر اظهار داشت: از نخستین روزهای آغاز جنگ، ستاد پشتیبانی مردمی با هدف انتظامبخشی و سازماندهی فعالیتهای مختلف داوطلبان راهاندازی شد تا از ظرفیتهای عظیم مردمی به شکلی بهینه استفاده شود.
وی افزود: این حضور فعال و آگاهانه آحاد مردم در صحنه، نقش بسزایی در شکلگیری و تقویت تابآوری اجتماعی ایفا کرده و باعث شده است جامعه در برابر بحرانها و فشارهای مختلف، توان بازیابی و ایستادگی خود را حفظ کند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت اعلام کرد: مجاهدتهای صورت گرفته در قالب مثلث «امدادگران، رزمندگان و حافظان امنیت»، تأثیری چشمگیر و ماندگار در تأمین ثبات و آرامش در جایجای کشور ایجاد کرده است که این الگو میتواند در مدیریت بحرانهای آتی نیز راهگشا باشد.
محمود نجفیعرب در ادامه مراسم مجمع خیرین هلالاحمر اظهار داشت: بخش خصوصی در دوره جنگ تحمیلی و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، در هر حوزهای که نیاز به حضور و ارائه خدمات احساس میشد، به طور جدی ورود کرده و وظایف خود را در قبال جامعه انجام داده است.
وی با تبیین اولویتهای کنونی کشور افزود: در حال حاضر بزرگترین مسئولیت ما در بحث تابآوری، صیانت از «تولید» در کشور است؛ چرا که پایداری اقتصادی و تامین نیازهای اساسی مردم مستقیماً به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی بستگی دارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی با اشاره به چالشهای موجود اذعان کرد: شرایط کشور در حوزههای ارتباطی، تجاری و مسائل اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکیه بر همکاری و همافزایی با سایر بخشها، بتوانیم مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی خود را در این شرایط دشوار به درستی انجام دهیم.
