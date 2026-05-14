۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۳

نجفی عرب: بزرگترین مسئولیت ما صیانت از «تولید» است

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با تأکید بر پیشینه غنی فعالیت‌های داوطلبانه در ایران، مشارکت‌های مردمی را رکن اصلی افزایش تاب‌آوری جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، در مراسم مجمع خیرین هلال احمر اظهار داشت: از نخستین روزهای آغاز جنگ، ستاد پشتیبانی مردمی با هدف انتظام‌بخشی و سازماندهی فعالیت‌های مختلف داوطلبان راه‌اندازی شد تا از ظرفیت‌های عظیم مردمی به شکلی بهینه استفاده شود.

‌وی افزود: این حضور فعال و آگاهانه آحاد مردم در صحنه، نقش بسزایی در شکل‌گیری و تقویت تاب‌آوری اجتماعی ایفا کرده و باعث شده است جامعه در برابر بحران‌ها و فشارهای مختلف، توان بازیابی و ایستادگی خود را حفظ کند.

‌رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت اعلام کرد: مجاهدت‌های صورت گرفته در قالب مثلث «امدادگران، رزمندگان و حافظان امنیت»، تأثیری چشمگیر و ماندگار در تأمین ثبات و آرامش در جای‌جای کشور ایجاد کرده است که این الگو می‌تواند در مدیریت بحران‌های آتی نیز راهگشا باشد.

محمود نجفی‌عرب در ادامه مراسم مجمع خیرین هلال‌احمر اظهار داشت: بخش خصوصی در دوره جنگ تحمیلی و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، در هر حوزه‌ای که نیاز به حضور و ارائه خدمات احساس می‌شد، به طور جدی ورود کرده و وظایف خود را در قبال جامعه انجام داده است.

‌وی با تبیین اولویت‌های کنونی کشور افزود: در حال حاضر بزرگترین مسئولیت ما در بحث تاب‌آوری، صیانت از «تولید» در کشور است؛ چرا که پایداری اقتصادی و تامین نیازهای اساسی مردم مستقیماً به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی بستگی دارد.

‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی با اشاره به چالش‌های موجود اذعان کرد: شرایط کشور در حوزه‌های ارتباطی، تجاری و مسائل اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکیه بر همکاری و هم‌افزایی با سایر بخش‌ها، بتوانیم مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود را در این شرایط دشوار به درستی انجام دهیم.

