آقای پاندا و نسخه‌ کودکانه‌ زندگیِ مؤدبانه

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه سه‌جلدی «قصه‌های آقای پاندا» از جمله کتاب‌های تصویری کودک است که تلاش می‌کند مفاهیم رفتاری و مهارت‌های اولیه اجتماعی را در قالب داستان‌هایی ساده و تصویرمحور به کودکان آموزش دهد. این مجموعه با محوریت شخصیتی به نام «آقای پاندا» شکل گرفته؛ شخصیتی آرام، صبور و مهربان که در هر جلد، کودک را با یکی از رفتارهای مهم اجتماعی آشنا می‌کند. روایت‌های کوتاه، دیالوگ‌های ساده، تصویرسازی مینیمال و استفاده محدود اما هدفمند از رنگ‌ها باعث شده این مجموعه برای گروه سنی خردسال و سال‌های آغازین کودکی قابل‌فهم و جذاب باشد.

در سال‌های اخیر، کتاب‌های تصویری آموزشی جایگاه ویژه‌ای در ادبیات کودک پیدا کرده‌اند؛ آثاری که صرفاً به دنبال سرگرمی نیستند و تلاش می‌کنند در کنار روایت داستان، مهارت‌های ارتباطی، رفتاری و عاطفی را نیز به کودک منتقل کنند. مجموعه «قصه‌های آقای پاندا» نیز در همین دسته قرار می‌گیرد و هر جلد آن به یکی از مفاهیم پایه‌ای در تعاملات روزمره کودکان می‌پردازد.

وقتی «لطفاً» از دونات مهم‌تر می‌شود

جلد نخست این مجموعه با عنوان «خواهش می‌کنم آقای پاندا» درباره آداب رفتار هنگام تعارف و پذیرش هدیه یا خوراکی است. داستان از جایی آغاز می‌شود که آقای پاندا جعبه‌ای پر از دونات‌های رنگارنگ در دست دارد و تصمیم می‌گیرد آن‌ها را میان دوستانش تقسیم کند. او به حیوانات مختلف پیشنهاد خوردن دونات می‌دهد، اما پاسخ‌هایی که دریافت می‌کند باعث می‌شود نظرش را تغییر دهد و از دادن دونات منصرف شود.

در نخستین برخورد، پنگوئن بدون آنکه از پاندا تشکر کند یا رفتار مودبانه‌ای داشته باشد، فقط دونات مورد علاقه‌اش را درخواست می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود پاندا بگوید که تصمیمش عوض شده است. در ادامه نیز حیوانات دیگر هرکدام واکنشی متفاوت نشان می‌دهند؛ بعضی بی‌حوصله‌اند، بعضی فقط خواسته خود را مطرح می‌کنند و برخی حتی نمی‌دانند چگونه باید محترمانه پاسخ بدهند. در نهایت تنها شخصیتی که با ادب و احترام رفتار می‌کند، موفق می‌شود دونات بگیرد.

داستان این کتاب بر پایه گفت‌وگوهای کوتاه و تکرارشونده شکل گرفته است؛ ساختاری که برای کودکان خردسال قابل‌پیش‌بینی و قابل‌درک است. کودک در طول روایت، به‌تدریج متوجه می‌شود که دلیل رفتار پاندا چیست و چگونه نحوه صحبت کردن می‌تواند نتیجه یک تعامل را تغییر دهد. کتاب تلاش می‌کند بدون استفاده از لحن مستقیم آموزشی، مفهوم احترام، تشکر کردن و پاسخ مودبانه را به کودک منتقل کند.

یکی از ویژگی‌های مهم این جلد، استفاده از طنز و موقعیت‌های ساده روزمره است. حیوانات مختلف هرکدام شخصیتی متفاوت دارند و همین تفاوت‌ها باعث می‌شود کودک با انواع رفتارها روبه‌رو شود. از طرف دیگر، متن کوتاه کتاب این امکان را به والدین می‌دهد که هنگام بلندخوانی، درباره رفتار شخصیت‌ها با کودک گفت‌وگو کنند و از او بپرسند اگر جای شخصیت‌ها بود چه رفتاری نشان می‌داد.

راز آشپزخانه‌ای که صبر می‌خواست

دومین جلد مجموعه با عنوان «منتظر می‌مانم آقای پاندا» بر مفهوم صبر و انتظار تمرکز دارد. در این کتاب، پاندا مشغول آماده کردن چیزی است اما نمی‌خواهد راز کارش را فاش کند. او از دوستانش می‌خواهد صبر کنند تا نتیجه را ببینند، اما بسیاری از شخصیت‌ها طاقت انتظار ندارند و خیلی زود محل را ترک می‌کنند.

داستان با حضور شتر لاما آغاز می‌شود که از دیدن پاندا در لباس آشپزی تعجب می‌کند و می‌خواهد بداند او چه می‌پزد. اما پاندا تنها می‌گوید: «صبر کن تا ببینی.» همین پاسخ کوتاه آغاز مجموعه‌ای از واکنش‌هاست. حیوانات مختلف یکی‌یکی می‌آیند، سؤال می‌پرسند و چون پاسخی فوری دریافت نمی‌کنند، ناامید می‌شوند و می‌روند. در این میان تنها پنگوئن کوچولو کنار پاندا می‌ماند و با حوصله منتظر می‌شود.

این جلد از مجموعه تلاش می‌کند یکی از دشوارترین مفاهیم رفتاری برای کودکان، یعنی صبر کردن، را به زبانی ساده توضیح دهد. کودکان در سال‌های ابتدایی رشد معمولاً تمایل دارند خیلی سریع به خواسته خود برسند و منتظر ماندن برایشان دشوار است. کتاب بدون استفاده از توضیح مستقیم، نشان می‌دهد که نتیجه خوب معمولاً نیازمند صبر و تحمل است. این کتاب علاوه بر مفهوم صبر، درباره کنجکاوی، هیجان و انتظار نیز صحبت می‌کند. کودک در جریان داستان متوجه می‌شود که گاهی برای رسیدن به نتیجه باید زمان داد و همه چیز فوراً اتفاق نمی‌افتد.

هدیه‌هایی که همیشه اندازه نبودند

سومین جلد این مجموعه با عنوان «تشکر می‌کنم آقای پاندا» به موضوع هدیه دادن و توجه به نیاز دیگران می‌پردازد. در این کتاب، پاندا تصمیم می‌گیرد برای دوستانش هدیه تهیه کند؛ اما هنگام انتخاب هدایا همیشه به ویژگی‌های گیرنده توجه نمی‌کند و همین مسئله موقعیت‌های طنزآمیزی ایجاد می‌کند.

داستان با دیدار پاندا و موش کوچولو آغاز می‌شود. پاندا برای او لباسی هدیه آورده، اما لباس آن‌قدر بزرگ است که به درد موش نمی‌خورد. در ادامه نیز پاندا برای حیوانات دیگر هدیه‌هایی می‌برد که همیشه مناسب آن‌ها نیستند. این اشتباه‌ها باعث می‌شود کودک متوجه شود هدیه دادن فقط خریدن یک وسیله نیست، بلکه باید به شرایط، اندازه، نیاز و سلیقه طرف مقابل هم توجه کرد.

این جلد از مجموعه علاوه بر آموزش مفهوم تشکر کردن، به کودکان کمک می‌کند تفاوت‌های میان افراد را بشناسند. حیوانات هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند؛ یکی کوچک است، یکی بزرگ، یکی زیر آب زندگی می‌کند و دیگری روی خشکی. پاندا در انتخاب هدیه‌ها گاهی این تفاوت‌ها را نادیده می‌گیرد و همین مسئله به محور اصلی داستان تبدیل می‌شود.

کتاب در کنار مفهوم هدیه دادن، کودکان را با مفاهیم آموزشی ساده‌ای مانند شمارش، اندازه‌ها و تضاد میان بزرگ و کوچک نیز آشنا می‌کند. بنابراین داستان علاوه بر جنبه رفتاری، کارکرد آموزشی هم دارد. کودک هنگام خواندن کتاب می‌تواند اندازه شخصیت‌ها را مقایسه کند و درباره مناسب بودن یا نبودن هدیه‌ها نظر بدهد.

طنز موجود در این جلد باعث شده مفهوم داستان برای کودک ملموس‌تر شود. موقعیت‌هایی مانند لباس بسیار بزرگ برای موش یا هدیه نامناسب برای حیوانات دیگر، فضایی سرگرم‌کننده ایجاد می‌کند و در عین حال کودک را به فکر وادار می‌سازد. این شیوه غیرمستقیم آموزش، یکی از ویژگی‌های مهم مجموعه «قصه‌های آقای پاندا» است.

مجموعه سه جلدی «قصه‌های آقای پاندا» ایتیو آنتونی و با ترجمه حسین فتاحی برای گروه سنی +۲سال، در نشر قاصدک منتشر شده است.