آماده باش ۱۱۰ هزار نیروی امدادی هلال احمر در جنگ اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند در مراسم مجمع خیرین هلال‌احمر با تبیین رشادت‌های امدادگران در «جنگ رمضان» اظهار داشت: ما با تکیه بر تجربیات جنگ ۱۲ روزه، از ساعت ۲۲ شبِ پیش از آغاز حملات، به تمام پایگاه‌ها اعلام آماده‌باش دادیم. پس از آسیب‌شناسی رقابت‌های گذشته، ۸۰ درصد نقاط ضعف را برطرف کرده و انبارها را به‌گونه‌ای تجهیز کردیم که در صورت بروز مشکل در تأمین اقلام زیستی، تا چندین هفته ذخیره غذایی کافی در کشور موجود است.

ارتقای توان عملیاتی؛ حضور ۱۷۰ هزار نیروی امدادی در صحنه

وی با مقایسه توانمندی نیروها افزود: تعداد نیروهای امدادی ما از ۷۰ هزار نفر در جنگ ۱۲ روزه به ۱۱۰ هزار نفر در جنگ رمضان افزایش یافت که از این میان، ۲۸ هزار نفر مستقیماً در عملیات‌ها حضور داشتند. در این دوران، میانگین زمان رسیدن به محل حادثه به زیر ۴ دقیقه رسید و به ازای هر اصابت، ۱۰۰ نیروی عملیاتی به محل اعزام می‌شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره ناوگان و آمار نجات‌یافتگان خاطرنشان کرد: ۲۵۰۰ دستگاه آمبولانس و ۷ هزار واحد لجستیک عملیاتی در این ۴۰ روز فعال بودند که حاصل آن نجات ۷ هزار و ۲۱۵ نفر از مرگ حتمی، انتقال ۷ هزار و ۱۴۴ مجروح به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۱۰ هزار نفر در محل بود. همچنین تیم‌های آنست (سگ‌های زنده‌یاب) ۱۷۱۱ عملیات جست‌وجو انجام دادند که مجموع کل عملیات‌ها را به عدد ۶ هزار و ۳ مورد رساند.

تشریح ابعاد خسارات؛ تخریب ۱۴۹ هزار ساختمان غیرنظامی

کولیوند در ادامه به ابعاد گسترده تخریب‌ها اشاره کرد و گفت: در این ۴۰ روز، بیش از ۱۴۹ هزار ساختمان غیرنظامی شامل ۱۲۳ هزار واحد مسکونی، ۲۴ هزار واحد تجاری، ۳۵۰ مرکز درمانی، ۳۲ دانشگاه و ۹۹۳ فضای آموزشی به طور کامل تخریب شدند. همچنین ۵۶ مرکز هلال‌احمر، ۱۵ زیرساخت حیاتی، ۵ مخزن سوخت، ۱۵ فرودگاه و ده‌ها خودروی امدادی و بالگرد هدف قرار گرفتند.

وی افزود: بیشترین حجم مأموریت‌ها و نجات‌یافتگان متعلق به استان‌های تهران، البرز، بوشهر و آذربایجان بود. طبق گزارش‌ها، تهران بیشترین تعداد حملات و تخریب‌ها را داشت و تقریباً تنها نقطه‌ای که مورد اصابت قرار نگرفت، خراسان شمالی بود.

پاسخگویی تلفنی و دیپلماسی بین‌المللی

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به خدمات حمایتی اعلام کرد: در سامانه ۴۰۳۰، توسط ۲۳۸۸ مشاور، بیش از ۲۰۵ هزار مورد مشاوره تلفنی به مدت ۹۷۹ هزار و ۹۶۹ دقیقه (معادل ۱۶ هزار و ۳۳۳ ساعت) ارائه شد که این فعالیت همچنان ادامه دارد.

‌کولیوند با تأکید بر پیگیری‌های حقوقی تصریح کرد: تمام مستندات و جنایات مشاهده شده توسط تیم دیپلماسی بین‌المللی ما به سازمان ملل، صلیب سرخ و دادستان دیوان کیفری بین‌الملل (ICC) ارسال شد. پس از ۲۰ بار ارسال اسناد متقن، دادستان دیوان کیفری ضمن پذیرش مدارک ما، مواضع قاطعی علیه رژیم اشغالگر اتخاذ کرد. وی همچنین یادآور شد که تمامی کمک‌های واصله و اقلام دارویی با همکاری سازمان غذا و دارو، در کمترین زمان ممکن میان نیازمندان و مراکز درمانی توزیع شده است.

کولیوند در ادامه تشریح گزارش عملکرد ۴۰ روزه هلال‌احمر در جمع خیرین اظهار داشت: ما در حوزه تولید محتوای بین‌المللی و رسانه‌ای، با قدرت به تبیین شرایط و مظلومیت مردم پرداختیم. در حالی که دشمنان در پناهگاه‌ها پنهان شده بودند، مردم ما با شجاعت در میدان حضور داشتند و این تفاوت روحیه، برگ برنده ما در عرصه تبیین بود.

دیپلماسی بشردوستانه و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی

وی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک این جمعیت افزود: در این مدت ۱۱ بیانیه رسمی در محکومیت نقض حقوق بشر صادر و ۳۵ مکاتبه مطالبه‌گرانه با نهادهای بین‌المللی انجام شد. همچنین ۱۸ کشور در این مسیر به ما کمک کردند و میزبان سه مقام عالی‌رتبه شامل نماینده سازمان ملل، معاون فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و نماینده صلیب سرخ بودیم که گزارش‌های واقع‌بینانه‌ای از وضعیت ایران به دنیا مخابره کردند.

کولیوند با انتقاد از اقدامات خصمانه علیه کادر درمانی ایران در خارج از کشور تصریح کرد: آن‌ها حتی به بیمارستان هلال‌احمر ما در دبی نیز رحم نکردند؛ همکاران ما را از بیمارستان و خانه‌های سازمانی اخراج و ویزاهایشان را باطل کردند تا ما را از پا درآورند، اما هلال‌احمر هرگز کوتاه نیامد و به مسیر خود ادامه داد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر به آمادگی چندجانبه نیروهای امدادی اشاره کرد و گفت: در اوج موشک‌باران‌ها، با وقوع سیل نیز مواجه شدیم و توانستیم ۷ نفر را از سیلاب نجات دهیم؛ این نشان‌دهنده آمادگی کامل نیروهای ما برای مقابله با هرگونه بحران همزمان است.

وی در خصوص حمایت‌های روانی و آموزشی خاطرنشان کرد: ۴۵۰ تیم «سحر» (سفیران حمایت روانی) در ۲۴۲۱ نقطه آسیب‌دیده مستقر شدند و به بیش از ۱۷۱ هزار نفر خدمات تخصصی و به ۲۴۲ هزار نفر خدمات عمومی ارائه دادند. همچنین در حوزه آموزش، ۳ میلیون آموزش چهره‌به‌چهره و ۸ دوره آموزش مجازی برای ارتقای سطح آمادگی مردم برگزار شد.

خیرین؛ ستون فقرات پشتیبانی در حماسه رمضان

کولیوند، خیرین را «سنگرداران بی‌ادعای حماسه رمضان» نامید و اعلام کرد: خیرین با مشارکت در تأمین تجهیزات، ساخت‌وساز، مرمت مراکز، و تهیه اقلام دارویی و غذایی، جبهه مردمی ایران را تقویت کردند.

‌وی افزود: زحمات خیرین شاید در پشت پرده بود و کمتر دیده شد، اما آن‌ها با پشتیبانی مالی و معنوی از خانواده‌ها و مشارکت در جهاد علیه استکبار، دستگیر واقعی مردم و هلال‌احمر در این ۴۰ روز سرنوشت‌ساز بودند و توان عملیاتی ما را چندین برابر کردند.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در طول ایام بحران، نیروهای ما در بخش‌های دارویی و توان‌بخشی به‌عنوان معین نظام سلامت، خدماتی جهادی ارائه دادند؛ به‌طوری‌که بالغ بر ۳۴۰ هزار نسخه دارویی تخصصی در داروخانه‌های ما پیچیده شد.

‌وی افزود: ۴۰ داروخانه تحت پوشش هلال‌احمر در سراسر کشور در کنار مراکز توان‌بخشی، به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه فعال بودند تا هیچ خللی در روند درمان و بازتوانی مجروحان و بیماران ایجاد نشود.

‌مدیریت هوشمند بحران در بستر پیام‌رسان بله

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر رویکرد فناورانه این جمعیت در مدیریت صحنه نبرد اذعان کرد: ما در این دوره بسیار هوشمندانه عمل کردیم؛ طراحی و به‌کارگیری «ربات هوشمند مدیران هلال‌احمر» در پیام‌رسان بله به ما این امکان را داد که گزارش حملات را به‌صورت لحظه‌ای دریافت کنیم. این ابزار باعث شد تا دقیق‌ترین اطلاعات میدانی را در کمترین زمان ممکن در اختیار داشته باشیم و فرماندهی عملیات را به شکلی منسجم پیش ببریم.

‌وی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس، تیم‌های کارشناسی ما وارد عمل شدند و تحلیل دقیق اصابت‌ها و عملکرد نیروها را استخراج کردند. وی اعلام کرد: با بررسی نقاط قوت و ضعف در بازه پس از جنگ، به‌دنبال تثبیت دستاوردها و رفع کاستی‌ها برای آمادگی حداکثری در آینده هستیم.

کولیوند اظهار داشت: خدمت‌رسانی در شرایط جنگی و زیر سخت‌ترین حملات، بدون روحیه ایثارگری و ازخودگذشتگی ممکن نیست و همکاران ما در این مسیر دشوار، ثابت کردند که برای نجات جان هم‌نوع، از نثار جان خود نیز دریغ نمی‌کنند.

‌وی افزود: در دوره قبلی و در جریان جنگ ۱۲ روزه، جمعیت هلال‌احمر ۵ شهید عزیز را در راه انجام مأموریت‌های بشردوستانه تقدیم کشور کرد.

‌رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین اعلام کرد: در دوره اخیر یعنی جنگ رمضان نیز، ۴ تن دیگر از امدادگران مخلص ما به فیض شهادت نائل آمدند تا مجموع شهدای خدمت ما در این دو نبرد به ۹ نفر برسد؛ این شهدا گواهی بر حضور صادقانه و بی‌محابای هلال‌احمر در خط مقدم حوادث هستند.