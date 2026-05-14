به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش استان کردستان، با اشاره به جایگاه علما و دانشمندان در جامعه اسلامی اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) پیام‌آور صلح، همزیستی و دوستی برای همه بشریت بود و علما و معلمان نیز باید جامعه را در مسیر اخلاق، حقیقت و عدالت هدایت کنند.

وی با اشاره به سابقه درخشان علمای کردستان و تقدیم شهدای روحانی در مسیر تبلیغ دین افزود: عالم دینی تنها وظیفه آموزش ندارد، بلکه باید در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نیز اثرگذار باشد.

دفاع از مظلومان وظیفه انسانی و اسلامی است

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر حمایت از مظلومان و مقابله با جنایت علیه بشریت تصریح کرد: اسلام دین خشونت نیست، اما در برابر ظلم و ستم با اقتدار ایستادگی می‌کند و از ملت‌های مظلوم حمایت خواهد کرد.

ماموستا رستمی همچنین نقش علما، فرهنگیان و نخبگان را در تقویت وحدت، افزایش آگاهی عمومی و حفظ انسجام اجتماعی مهم ارزیابی کرد و خواستار بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت نهادهای علمی و فرهنگی در مسیر تربیت نسل جوان شد.