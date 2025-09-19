وحدت مسلمانان برای مقابله با تهدیدات جهانی نیاز امروز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ویژگی‌های بارز مردم کردستان، اظهار کرد: مردم این استان همواره در مسیر دیانت و علم پیشرو بوده‌اند و عشق و محبت مردم کرد به پیامبر اسلام و اهل بیت (ع) مثال زدنی است.

وی دین اسلام را دین کرامت انسانی خواند و گفت: اسلام هیچگاه آغاز کننده جنگ نبوده و نیست و مسلمانان تنها برای دفاع از سرزمین اسلامی تلاش کرده‌اند.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه اتحاد و یکدلی مردم در این استان همیشه زبانزد بوده است، گفت: امروز یکدلی مسلمانان بیش از هر زمانی مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

ماموستا رستمی یادآور شد: اتحاد مسلمانان در برابر دشمنان بشریت، به تهدیدات جهانی باید تقویت شود و باید مسلمانان با وحدت خود در برابر دشمنان ایستادگی کنند و مانع توطئه افکنی آنها باشند.

وی از تمامی آزادی‌خواهان در سراسر جهان محسوب خواست تا آنها نیز در برابر استکباری که هیچ بویی از انسانیت نبرده بایستند.

امام جمعه سنندج رژیم اسرائیل را غده‌ای سرطانی برای بشریت دانست و یادآور شد: این رژیم کودک کش اسرائیل با حمایت آمریکا علیه اسلام و بشریت ایستاده است و امروز یکدلی مردم سراسر جهان است که می‌تواند مانعی برای این دشمنی‌ها باشد.

ماموستا رستمی در ادامه اظهار داشت: امروز مسلمانان به یک ناتوی واقعی نیاز دارند تا تهدیدات جهانی را از پیش روی خود بردارند و با وحدت بیشتر از همیشه در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

پاسخگویی دولت به مشکلات معیشتی مردم

وی همچنین به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرده و گفت: دولت باید اقدامات اساسی برای پاسخگویی به مشکلات اقتصادی مردم به ویژه در مورد تورم و گرانی را انجام دهد و از هر روشی برای مقابله با تورم و گرانی استفاده کند.

وی دغدغه اصلی مردم را معیشت و افزایش قیمت‌ها برشمرد و خواستار توجه دولت برای کاهش فشار اقتصادی و رفع نیازهای ضروری مردم به‌ویژه در زمینه اقلام درمانی و کالاهای اساسی شد.

ماموستا رستمی همچنین به اهمیت علم و دانش برای پیشرفت جامعه اشاره کرد و گفت: توسعه و آبادانی هر جامعه‌ای در گرو تحصیل و دانش است و حرکت در مسیر ایجاد بسترهای مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان و نسل آینده، توسعه و پیشرفت جامعه را به دنبال خواهد داشت.