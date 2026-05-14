شاخص هوای غبارآلود اصفهان در وضعیت قابل قبول ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه‌ سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت با میانگین ۸۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۵، پارک زمزم ۷۴، پروین اعتصامی ۸۱، بزرگراه خرازی ۵۸، دانشگاه صنعتی ۹۸، خیابان رودکی ۹۳، رهنان ۹۵، زینبیه ۸۴، فرشادی ۹۴، فیض ۷۶، خیابان‌ کاوه ۸۳، کردآباد ۸۰، میرزا طاهر ۷۳، ولدان ۸۷ و هزار جریب ۶۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه احمدآباد با عدد ۱۰۷ و سپاهان شهر با عدد ۱۱۲ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده است که به دلیل ناپایداری‌های همرفتی و وزش باد شدید و توفان و همچنین نفوذ توده گردوخاک از کشورهای همسایه و فعال شدن برخی کانون‌های داخلی در نواحی مستعد شرق و شمال استان، تا اواسط هفته پیش رو شرایط غبارآلودی هوا ادامه خواهد داشت و اوج این پدیده طی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت خواهد بود.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.