به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بهروز جنت گفت: این اولویتها در راستای اجرای نقشه راه ملی اولویتبندیشده مرکز تحقیقات غذا و دارو و با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت کالاهای سلامتمحور، پیشگیری و مقابله با قاچاق و تقلب، کاهش کمبودهای دارویی، توانمندسازی آزمایشگاههای کنترل و توسعه رگولاتوری مبتنی بر شواهد تدوین شده است.
وی افزود: در این راستا از تمامی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دعوت شده است تا پروپوزالهای پژوهشی کاربردی و قابل استقرار خود را در محورهای اعلامی ارائه کنند.
جنت با بیان اینکه هوش مصنوعی یکی از محورهای اصلی این اولویتها است، گفت: طراحی دستیارهای هوش مصنوعی برای کشف ناهنجاری در سامانههای سازمان غذا و دارو، پیشبینی کمبودها، تحلیل سناریوهای ارزی و تولید، ایجاد پرونده الکترونیک دارو و پیشبینی تقاضای دارو و تجهیزات پزشکی از جمله موضوعات مورد توجه در این اولویتها است.
رئیس مرکز تحقیقات سازمان غذا و دارو ادامه داد: تدوین پروتکلهای بازرسی ریسکمحور، توسعه روشهای نوین کشف تقلب و اصالت کالاهای سلامتمحور، پایش آلایندهها، بررسی مصرف آنتیبیوتیکها، تولید استانداردهای مرجع دارویی و بیولوژیک، ارزیابی ایمنی نانومواد و اگزوزومها در محصولات آرایشی و همچنین مطالعات اقتصاد سلامت از دیگر محورهای پژوهشی این اولویتها به شمار میرود.
وی تأکید کرد: در این اولویتها، تمرکز ویژهای بر خروجیهای قابل استقرار نظیر داشبوردهای مدیریتی، مدلهای تصمیمیار، پروتکلها، راهنماهای صنعتی و رگولاتوری و پایلوتهای قابل تعمیم شده است.
جنت با اشاره به شرایط ارسال طرحها خاطرنشان کرد: پژوهشگران میتوانند از اول خرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۵ از طریق سامانه پژوهشی مرکز تحقیقات غذا و دارو یا ایمیل رسمی مرکز، پروپوزالهای خود را ارسال کنند و اثر ملی، فوریت ریسک، امکانپذیری اجرا، کیفیت روششناسی، قابلیت استقرار و مقیاسپذیری، صرفهجویی و کاهش اتلاف و نیز خروجیهای مقرراتی و علمی از جمله معیارهای اصلی داوری طرحها خواهد بود.
