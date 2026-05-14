توکیو عبور یک کشتی با مجوز ایران از تنگه هرمز را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن در ایکس نوشت: کشتی مرتبط با ژاپن که در خلیج فارس توقف کرده بود، در ۱۴ مه، به‌طور موفقیت‌آمیز از تنگه هرمز عبور کرد، از خلیج فارس خارج شد و در حال حرکت به سمت ژاپن است. در این کشتی، ۴ خدمه ژاپنی وجود دارد.

وی افزود: پس از عبور کشتی مرتبط با ژاپن در ۲۹ آوریل، تحقق عبور این بار، از دیدگاه حفاظت از شهروندان ژاپنی نیز، بار دیگر به عنوان حرکتی مثبت تلقی می‌شود. تعداد کشتی‌های مرتبط با ژاپن که در خلیج فارس باقی مانده‌اند به ۳۹ فروند می‌رسد که از میان آن‌ها، در ۱ فروند، ۳ خدمه ژاپنی وجود دارد.

نخست وزیر ژاپن تاکید کرد: علاوه بر رایزنی های مستقیم من با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران، وزیر امور خارجه ژاپن و سفارت ما در ایران نیز تلاش های زیادی انجام دادند.

وی افزود: دولت برای تحقق هرچه سریع‌تر عبور از تنگه هرمز برای همه کشتی‌ها از جمله کشتی‌های مرتبط با ژاپن، تمام تلاش‌های دیپلماتیک را به‌طور فعال ادامه خواهد داد.

منابع آگاه روز پنجشنبه اعلام کردند یک نفتکش متعلق به یکی از شرکت‌های توزیع‌کننده نفت ژاپن، از تنگه هرمز عبور کرده است. پیش از آن نیز یک کشتی ژاپنی از این مسیر عبور کرده بود.

بر اساس داده‌های سرویس رهگیری کشتی «مارین‌ترافیک» و منابع دیگر، نفتکش «انیوس اندیور» با پرچم پاناما در حال حاضر در دریای عمان به سمت اقیانوس هند در حرکت است. مقصد نهایی این کشتی هنوز مشخص نشده است.

این نفتکش تا ۲۸ فوریه، هم‌زمان با آغاز جنگ علیه ایران، در بندری در کویت پهلو گرفته بود و در اواخر آوریل نیز در یکی از بنادر ساحلی امارات متحده عربی در خلیج فارس حضور داشت.