عبور یک نفتکش ژاپنی از تنگه هرمز پس از هماهنگی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «مریتایم اکسِکیوتیو»، داده‌ های کشتیرانی LSEG امروز سه‌ شنبه نشان داد که نفتکش ایدمیتسو مارو با پرچم پاناما، حامل ۲ میلیون بشکه نفت عربستان سعودی، با هماهنگی ایران از تنگه هرمز عبور کرد.

بر اساس اعلام ان رسانه، نفتکش ایدمیتسو مارو به اولین نفتکش مرتبط با ژاپن تبدیل شد که از زمان شروع تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران با موافقت تهران موفق به عبور از تنگه هرمز شده است.

ایدمیتسو مارو، یک کشتی نفتکش بسیار بزرگ (VLCC)، تحت مدیریت واحدی از پالایشگاه ژاپنی ایدمیتسو کوسان (5019.T) است.

واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد پیشتر در نشست شورای امنیت این سازمان، کشورهای غربی را به ریاکاری متهم کرد و گفت ایران حق دارد عبور و مرور در تنگه هرمز را محدود کند.

نبنزیا افزود: طرف هایی تلاش کردند تا تمام مسئولیت محدود شدن عبور ومرور در تنگه هرمز بر عهده ایران گذاشته شود، انگار این ایران بوده که به همسایگان خود حمله کرده و عمداً در رفت‌وآمد از طریق تنگه هرمز اخلال ایجاد می‌کند. در زمان جنگ، یک کشور ساحلی که تحت حمله قرار دارد، می‌تواند به‌منظور تأمین امنیت، عبور و مرور در آب‌های سرزمینی خود را محدود کند.