همکاری‌ استرالیا و ژاپن در حوزه امنیت انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، «پنی وانگ» وزیر خارجه استرالیا امروز سه شنبه در تلاس برای کاهش پیامدهای تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و به منظور در امان ماندن از افزایش قیمت سوخت در منطقه آسیا و اقیانوسیه به ژاپن سفر کرد.

وزیر خارجه استرالیا پس از دیدار با همتای ژاپنی خود از توسعه همکاری‌ها در حوزه امنیت انرژی با توکیو خبر داد.

وزیر خارجه استرالیا در رسانه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این خصوص نوشت: استرالیا و ژاپن برای تقویت امنیت انرژی مشترک و شکل‌ دهی به منطقه‌ ای صلح‌ آمیز، پایدار و مرفه با یکدیگر همکاری می‌ کنند.

«پنی وانگ» در ادامه افزود: از توشیمیتسو موتگی (وزیر خارجه ژاپن) برای استقبال گرم در توکیو سپاسگزارم. به‌عنوان شرکای راهبردی ویژه، متعهد هستیم که شرکای تجاری قابل‌ اعتمادی برای یکدیگر باشیم.