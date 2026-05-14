پرداخت ۵۶ درصد تسهیلات اشتغال و ۸۵ درصد تسهیلات ازدواج در دنا

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان با محوریت ازدواج، اشتغال و جوانی جمعیت، با انتقاد از روند برگزاری جلسات، بر ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و منظم از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه جلسات باید دارای چارچوب مشخص و خروجی عملی باشند، اظهار کرد: با مدل فعلی جلسات، امکان برنامهریزی دقیق وجود ندارد و انتظار میرود مدیران با ارائه آمار شفاف، راهکارهای اجرایی برای رفع نقاط ضعف ارائه دهند.
فرماندار دنا در ادامه جمعیت جوان را موتور محرکه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اقتدار کشور دانست و هشدار داد: کاهش نرخ باروری موجب افزایش جمعیت سالمند، افزایش تعهدات سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی و کاهش نیروی کار خلاق و مولد میشود که در نهایت اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه میکند.
وی افزود: تداوم این روند میتواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی، صنفی و حتی بحرانهای امنیتی شود و از اینرو موضوع جوانی جمعیت مسئلهای راهبردی است که همه مدیران باید نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشند.
رسولی با تشریح ارتباط زنجیرهای میان اشتغال، ازدواج و فرزندآوری تصریح کرد: جمعیت جوان از ازدواج شکل میگیرد و ازدواج نیازمند اشتغال است و اشتغال نیز در گرو ایجاد زیرساختهای مناسب توسط مدیران و دستگاههای اجرایی است.
وی سپس به ارائه گزارش عملکرد شهرستان در حوزه پرداخت تسهیلات پرداخت و گفت: از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۸۲۷ پرونده تسهیلات اشتغال در شهرستان تشکیل شده که از این تعداد ۴۶۹ فقره، معادل ۵۶ درصد، به مرحله پرداخت رسیده است.
فرماندار دنا با قدردانی از عملکرد مشاور فرماندار در امور کارآفرینی و مدیران دستگاههایی از جمله ادارات کار، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، کمیته امداد، بنیاد شهید، بانکها، بنیاد علوی و بنیاد برکت، موفقیتهای شهرستان را حاصل کار تیمی و همافزایی مدیران دانست.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور، از جمله ناآرامیها از ۹ اسفند و جنگ تمامعیار تحمیلی، پرداخت ۵۶ درصدی تسهیلات اشتغال را در این شرایط عملکردی مطلوب ارزیابی کرد.
رسولی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳۷۵ پرونده متقاضی تسهیلات ازدواج، ۳۲۲ پرونده معادل ۸۵ درصد پرداخت شده، ۳۰ پرونده در حال تکمیل و دو پرونده در صف انتظار قرار دارد که مجموع پرداختیها به ۱۰۳ میلیارد تومان میرسد.
وی همچنین از پرداخت ۸۵ درصدی تسهیلات فرزندآوری خبر داد و افزود: از مجموع ۴۴۹ پرونده ثبتشده در این حوزه، ۳۸۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.
فرماندار دنا با تقدیر از عملکرد دستگاههای اجرایی در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که در سال پیشرو، سایه جنگ از سر کشور برداشته شود، مردم در آرامش بیشتری زندگی کنند و مدیران ملی و استانی با وجود تورم و شرایط سخت اقتصادی، نهایت تلاش خود را برای تأمین نیازهای اساسی مردم به کار گیرند.
وی اضافه کرد: مردم، نیروهای مسلح و مدیران کشور در سالهای اخیر با وجود تحریمها و شرایط جنگی، با تعصب و غیرت از کشور دفاع کردهاند و این روحیه باید همچنان حفظ شود.
