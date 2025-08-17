به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست شورای اشتغال شهرستان تنگستان بهمنظور بررسی مسائل و چالشهای حوزه اشتغال و ارزیابی برنامههای اجرایی در این زمینه با حضور بانکها و نمایندگان ادارات مرتبط بر اهمیت ایجاد و حفظ اشتغال پایدار در شهرستان تأکید کرد و گفت: اشتغال نیروی انسانی یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در هر منطقهاست و ضرورت دارد تمامی دستگاهها با همکاری و همافزایی، برنامههای اشتغالزایی را مدنظر قرار دهند.
وی بر پیگیری مستمر نتایج این جلسات تأکید کرد و افزود: همه ما باید نسبت به تحقق اهداف اشتغالزایی بویژه برای جوانان متعهد و مسؤولیتپذیر باشیم و از همه ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
فرماندار تنگستان ضمن تقدیر از همراهی بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات تکلیفی در حوزههای مختلف اظهار کرد: هر چند میدانم رویه مجموعه بانکهای شهرستان در راستای تسهیل گری و انجام کار مردم است، ولی انتظار دارم مدیران بانکها ضمن رعایت قانون، تا جایی که میتوانند در زمینه پرداخت تسهیلات مردم بویژه در زمینه اشتغال، مسکن، ازدواج و فرزندآوری شرایط را آسان و تسهیل کنند.
در ادامه نشست، تصمیمات و راهکارهایی برای بهبود وضعیت اشتغال اتخاذ شد که از آن جمله میتوان به برگزاری دورههای آموزشی مهارتی، حمایت از کسب و کارها و مشاغل خانگی و ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایهگذاران جدید اشاره کرد.
