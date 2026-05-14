به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان دشتی اظهار کرد: ثبت دقیق و بهموقع اطلاعات اشتغال در سامانه رصد از اهمیت بالایی برخوردار است و دستگاههای اجرایی باید برای جبران عقبماندگیهای موجود در این حوزه برنامهریزی و اقدام جدی داشته باشند.
وی با اشاره به عملکرد برخی نهادها در حوزه اشتغال افزود: بنیاد علوی و قرارگاه مهارتآموزی عملکرد مطلوبی در حوزه ایجاد اشتغال در شهرستان نداشتهاند که این موضوع از طریق مسئولان استانی پیگیری خواهد شد.
فرماندار دشتی از مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل که در حوزه اشتغال همکاری و عملکرد مطلوبی داشتهاند تقدیر کرد و گفت: انتظار داریم در مدت زمان باقیمانده، دستگاهها و بانکهای عامل نسبت به تحقق کامل تعهدات اشتغال خود اقدام کنند.
مقاتلی بیان کرد: برخی بانکها این ظرفیت را دارند که میزان تحقق تعهدات خود در حوزه اشتغال را به ۱۰۰ درصد برسانند و لازم است با تسریع در پرداخت تسهیلات و همکاری با متقاضیان، در این مسیر گام بردارند.
