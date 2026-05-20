فرماندار دشتی: ۷۵ درصد تعهدات اشتغال شهرستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان دشتی اظهار کرد: در یک ماه اخیر عملکرد برخی بانک‌ها مطلوب بوده و جای قدردانی دارد که این موضوع نشان می‌دهد اگر همت و همکاری در کنار هم قرار گیرد، بسیاری از کارها به نتیجه می‌رسد.

وی افزود: تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد تسهیلات اشتغالزایی شهرستان جذب و پرداخت شده است.

فرماندار دشتی ادامه داد: در حال حاضر دو بانک با مشکل مجوز پرداخت تسهیلات مواجه هستند که این موضوع از طریق استان در حال پیگیری است.

مقاتلی با اشاره به وضعیت ثبت اشتغال در سامانه رصد بیان کرد: میزان تحقق تعهد اشتغال شهرستان در سامانه رصد به ۷۵ درصد رسیده و انتظار داریم این رقم افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در سال آینده اختصاص اعتبار جهت پرداخت تسهیلات باید بر اساس توان دستگاه‌های اجرایی و میزان تعهد اشتغال آنان برنامه‌ریزی و انجام شود.