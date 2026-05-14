۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

اجرای ۱۴ نقال در بخش رقابتی نخستین روز از سومین جشنواره ملی نقالی سیلک

کاشان - در نخستین روز از برگزاری سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک ۱۴ نقال به اجرای برنانه پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک ۱۴ نقال به اجرای برنامه پرداختند که از این میان شش اجرا در بخش بزرگسالان، پنج اجرا در بخش نوجوانان و سه اجرا در بخش کودک بوده است.

ملیکا شیخ العارفین از یزد، سوگند آزادی از شیراز، امیررضا حسنی از خراسان شمالی، سحر کیخایی جوان از سیستان و بلوچستان، بهزاد عسگری از همدان و مسعود شاهنگی از اصفهان پنج اجرایی بود که توسط نقال‌های بزرگسال در نخستین روز از سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک اجرا شد.

بنا بر این گزارش مهدیس زیدی از کاشان، آرشیدا عبدلی از سیرجان، یگانه جوانمرد از اصفهان، طاها اسفندیاری از اهواز و مانیا دهقانی از همدان هم پنج اجرای نوجوانان نقال در روز اول این جشنواره بود.

در بخش کودک هم سه اجرای حلما محمدی از یزد، حسنا جوادی پور از محلات و زهرا قربانعلی زاده از کاشان به اجرای برنامه پرداختند.

شایان ذکر است با توجه به محوریت جشنواره سوم نقالی و روایتگری سیلک کاشان بر موضوعات حماسی ایرانی در بخش حماسه ای برای ایران این جشنواره که به صورت غیر رقابتی است چهار نقال علیرضا متقی از خمین در میدان جهاد کاشان، فرهنگ شعبانی از اصفهان در میدان ولیعصر، مهران لطیفی از همدان در چهارراه سلمان و محمدکیان دامغانی از کاشان در میدان عامریه و در میدان تجمعات شبانه مردم دیار مومنان کاشان در شامگاه چهارشنبه به اجرای برنامه پرداختند.

