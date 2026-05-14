قاتل فراری پس از ۶ سال در مشهد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان، ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل عمد در سال ۱۳۹۸ در شهرستان اردکان، مأموران پلیس موفق به شناسایی عامل قتل شدند، اما متهم پیش از دستگیری از محل متواری شد.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر پلیس، مخفیگاه این قاتل پس از چند سال در شهر مشهد شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: پس از هماهنگی قضایی، مأموران پلیس مشهد موفق شدند متهم را دستگیر کنند.

نگهبان ادامه داد: این فرد حدود ۶ سال پیش به دلیل اختلافات خانوادگی، داماد ۴۶ ساله خانواده را به قتل رسانده بود.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.