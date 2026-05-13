سجادی: ظرفیت بانوان طلبه در حل مسائل اجتماعی مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید احمد سجادی صبح چهارشنبه در نشست صمیمی با اساتید و مبلغان استان اصفهان اظهار کرد: امروز یکی از ظرفیتهای مغفول در کشور، توانمندی بانوان طلبه، پژوهشگر و فعال در حوزههای علمیه خواهران است؛ ظرفیتی که دشمن آن را بهخوبی شناخته و برای پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی خود از آن استفاده میکند.
وی افزود: در بسیاری از ناآرامیها و جریانهای اجتماعی اخیر، زنان نقش محوری داشتهاند و دشمن تلاش کرده از این بستر برای گسترش مفاسد اجتماعی بهره ببرد، اما ما هنوز آنگونه که باید به این ظرفیت توجه نکردهایم.
برخی رفتارها در جامعه با هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی فاصله جدی دارد
مدیر مرکز رایانهای و تحقیقات حوزه علمیه اصفهان با اشاره به وضعیت حجاب در جامعه گفت: امروز دیگر صرفاً با مسئله بیحجابی مواجه نیستیم، بلکه در برخی موارد با پدیده برهنگی روبهرو هستیم.
وی ادامه داد: متأسفانه در برخی نقاط شهر اصفهان شاهد رفتارهایی هستیم که با هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی فاصله جدی دارد و حتی در مواردی نسبت به تذکرهای مردمی نیز واکنشهای تند صورت میگیرد.
سجادی افزود: نگرانی ما این است که در برخی مواضع رسمی نیز حساسیت لازم نسبت به این موضوع دیده نمیشود و حتی گاهی اظهاراتی مطرح میشود که نوعی دفاع از این وضعیت تلقی میشود.
وی تأکید کرد: مسئله حجاب و عفاف صرفاً یک موضوع فردی نیست، بلکه با بنیان خانواده و امنیت فرهنگی جامعه مرتبط است و نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
هشدار درباره آمار بالای «قتل جنین»
سجادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع جوانی جمعیت گفت: یکی از مهمترین مسائل در این حوزه، جلوگیری از سقط جنین یا به تعبیر دقیقتر «قتل جنین» است.
وی اظهار کرد: آمار سقط جنین در کشور نگرانکننده است و بخش قابل توجهی از این موارد با مجوزهای پزشکی انجام میشود، در حالی که در برخی نمونهها پیشبینیهای پزشکی نیز نادرست از آب درآمده است.
مدیر مرکز رایانهای و تحقیقات حوزه علمیه اصفهان افزود: مسئله سقط جنین فقط یک موضوع جمعیتی نیست، بلکه یک مسئله اخلاقی و انسانی است و باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم بازنگری در روند غربالگریهای پزشکی، تقویت آموزشهای پیش از ازدواج و توجه بیشتر به طب سنتی تأکید کرد و گفت: بسیاری از کشورها در کنار پزشکی نوین به ظرفیتهای طب سنتی خود توجه ویژه دارند، اما ما در این زمینه دچار کمتوجهی شدهایم.
حوزهها باید تولیدات رسانهای خود را تقویت کنند
سجادی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای رسانهای و پژوهشی حوزه علمیه اصفهان گفت: مرکز تحقیقات رایانهای حوزه علمیه اصفهان آمادگی دارد امکانات استودیویی صوت و تصویر خود را بدون دریافت هزینه در اختیار حوزههای علمیه خواهران قرار دهد.
وی تصریح کرد: این مرکز ظرفیت مناسبی برای تولید محتوای رسانهای، آموزشی و پژوهشی دارد و میتواند در تقویت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی حوزههای علمیه نقش مؤثری ایفا کند.
مدیر مرکز رایانهای و تحقیقات حوزه علمیه اصفهان همچنین از تولید دهها عنوان کتاب و نرمافزار در حوزه خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۶۰ اثر در این زمینه تولید و منتشر شده است که بخشی از آنها با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو شدهاند.
