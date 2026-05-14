موشک های ایران قدرت پوشالی دشمن را زمین گیر کرد

سردار اباذر سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان، اظهار کرد: امروز خط مقدم و سنگر اصلی دفاع از نظام همین حضور در میادین است که اینها نوعی عبادت محسوب میشود و ملت بیش از هفتاد شبانهروز با حضور خود در میدان پای نظام ایستاده و فرمان رهبری را اطاعت کردند.
وی افزود: جنگ بین ایران با آمریکا و اسرائیل نبرد بین حق و باطل است و هر کجای عالم را که نگاه کنیم جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل مشاهده بوده بنابراین هرکجای دنیا که آتشافروزی میشود قطعا نام شیطان بزرگ یعنی آمریکا در آن وجود دارد.
معاون تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: رژیم منحوس صهیونیستی از بدو خلقت خود تاکنون در کشورهای مختلف دنیا شرارت کرده، در فلسطین بیش از ۷۰ هزار زن و کودک را قتل عام کردند ولی متاسفانه صداهایی از مدعیان حقوقبشر و کشورهای اروپایی و آمریکایی در نمیآید.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ در ماجرای فوت مهسا امینی، دشمن در کشور آشوب ایجاد کرده و ذهن دانشآموزان و نوجوانان ما را در شبکههای ماهوارهای شیطانی مورد هجمه قرار دادند و قصد ایجاد بدبینی نسبت به نظام را داشتند.
سردار سالاری بیان کرد: امروز به تدبیر ولایت و رهبر شهید، موشکها توانسته است قدرتهای پوشالی دشمن را آنچنان زمینگیر کند که بزرگترین ناوهای دنیا را فرسنگها دورتر نگهداشته است و اگر این قدرت برای ایران وجود نداشت اتفاقات ناگواری صورت میگرفت.
معاون تربیت و آموزش سازمان بسیج ادامه داد: ترامپ قمارباز کلهزرد قصد داشت ملت ایران را تسلیم کند اما نمیدانست که به فرمایش شهید سلیمانی، این ملت، ملت امام حسین(ع) است و پای آرمانهای خود ایستادهاند بنابراین هرگز با دشمنان خود کنار نخواهند آمد.
وی یادآور شد: پیروزی از آن ملت ایران است و مردم این نصرت را بهچشم خواهند دید؛ دشمنان نتوانستند ملت ایران را به زانو درآورند و ثواب حضور ملت ایران در میادین کمتر از حضور در مساجد و معتکف شدن نیست.
