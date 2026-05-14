۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

پزشکیان: مردم ایران نشان دادند راه گذر از مشکلات، همبستگی ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت: ‏مردم ایران نشان دادند راه گذر از مشکلات، همبستگی ملی است و همانگونه که در جنگ چهل روزه کنار هم ایستادند، دوران بازآفرینی را هم با همدلی و وفاق پشت سر خواهند گذاشت. من از همه مردم برای این میزان موقعیت‌شناسی، فداکاری، ایثار و تلاش سپاسگزارم، ایران را با هم می‌سازیم. ایران سپاس

محسن صمیمی

