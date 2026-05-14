به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیک‌بخت بعد از ظهر پنج شنبه در آیین تجلیل از شهدای والامقام عشایر نصرآباد، اظهار داشت: جامعه عشایری ایران همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌های ملی و دینی قرار داشته و در روزهای حساس انقلاب و دفاع مقدس، با تقدیم فرزندان رشید خود، روح ایمان، فداکاری و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به روحیه مقاومت و توانمندی عشایر نصرآباد افزود: مردم این منطقه با استقامت مثال‌زدنی، در مسیر دفاع از میهن و آرمان‌های اسلامی ایثارگرانه حضور یافتند و تصاویر ماندگاری از رشادت و خدمت به انقلاب را در حافظه تاریخ ثبت کردند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه شهدا برگزیدگان درگاه الهی هستند، تصریح کرد: اخلاص و ایمان ناب شهدا سبب رسیدن آنان به مقام والایی نزد پروردگار شده است. امروز وظیفه همه ماست که با پاسداری از راه و آرمان آنان، فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه داریم و نسل آینده را به ادامه این مسیر مقدس ترغیب کنیم.