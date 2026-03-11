به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در پیامی به مناسبت تشییع فرماندهان شهید جنگ تحمیلی رمضان، تاکید کرد: مردانِ مرد این سرزمین مقدس و فرزندان خلف خمینی کبیر (ره) و خامنهای عزیز (ره) همچون مالکان اشتر، سنگرهای عزت و شرف ایران اسلامی را با صلابت و اقتدار و تا آخرین قطره خون محافظت و پاسداری خواهند کرد.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فَاستَبشِروا بِبَیعِکُمُ الَّذی بایَعتِم بِهِ وَ ذلِکَ هوَ الفَوزَ العَظیمِ (توبه ۱۱۱)
در لحظههای حماسه و ایثار، حضور همرزمان و خبرگان نبرد و جهاد ، موجب قوت قلب است و معراجشان، رشک برانگیز؛اما چه سعادتی که به فوز عظیم و والای شهادت نائل آمدند و به مقام رضوان الهی دست یافتهند.
در سالروز حزنانگیز شهادت امام عدالت و تقوا، مولای متقیان، حضرت علی بن ابی طالب (ع)، پیکرهای مطهر جمعی از فرماندهان شهید رشید ، همرزمان جان برکف و رزم آزمودگان بزرگ دفاع مقدس را با افتخار بر شانههای ستبر و قامت سروآسای ملت عزیز تشییع خواهیم کرد.
انشاء الله حضور پر شکوه و دشمن شکن ملت قدرشناس و قهرمانپرورمان در مراسم تجلیل و بدرقه پرچمداران قبیله خورشید، امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی، امیر سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیر زاده، سردار سرلشکر بسیجی محمد شیرازی و همرزمان صدیقشان موجب تسلای خاطر همرزمانشان و خانواده معظم شهدا شده و بار دیگر شرر و واهمهای به جان دشمنان این مرز و بوم میافکند.
این حضور حماسی را ارج مینهیم و همچون این شهدای سرافراز به سربازی و جانفدایی ملت عزیزمان میبالیم و در این برهه حساس تاریخی در پیشگاه شما ملت بزرگ ایران، متعهدیم که مردان مرد این سرزمین مقدس و فرزندان خلف خمینی کبیر (ره) و خامنهای عزیز (ره) همچون مالکان اشتر، سنگرهای عزت و شرف ایران اسلامی را با صلابت و اقتدار و تا آخرین قطره خون محافظت و پاسداری خواهند کرد.
یاد همرزم عزیزم " سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی" پاینده باد که می فرمود: «من سرباز ایرانی، اگر هزار بار برای این مردم و اعتقادات آنها کشته شوم، باز هم دوست دارم به عشق این ملت زنده شوم و با دشمن این ملت بجنگم و کشته شوم».
راهشان مستدام، نامشان جاودانه و جایگاهشان متعالی باد.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی
