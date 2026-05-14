۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

امنیت ایران در گرو هم‌افزایی «میدان، دیپلماسی و امنیت» است

امنیت ایران در گرو هم‌افزایی «میدان، دیپلماسی و امنیت» است

سنندج- سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم کردستان در دفاع از تمامیت ارضی کشور، این خطه را «نقطه وحدت ایران» خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی شامگاه پنج‌شنبه در اجتماع مردمی میدان آزادی سنندج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: سنندج برای ایرانیان همواره شهر موسیقی و هنر، ادب و تفکر بوده است و همان‌گونه که کردستان را خطه آواز و هنر می‌دانیم، سنندج را نیز «نقطه وحدت ایران» می‌نامیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری نقش مردم کردستان در دفاع از کشور طی تحولات اخیر، تصریح کرد: در دو سال گذشته و به‌ویژه در ۷۰ روز اخیر، نمونه‌ای روشن از غیرتمندی مردم کرد به نمایش گذاشته شد؛ مردمانی که نشان دادند بخش جدایی‌ناپذیر از میهن هستند.

وی یادآور شد: آنان ثابت کردند چگونه در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند، جانفشانی دارند و از امنیت کشور دفاع می‌نمایند.

وی خاطر نشان کرد: کردستان در مسیر دفاع از ایران و انقلاب در جنگ تحمیلی اخیر، نمونه‌ای آشکار از تعهد، وفاداری و مردانگی مردمان این خطه است.

بقائی در ادامه با تأکید بر نقش مردم در اقتدار ملی بیان کرد: دیپلمات‌ها به پشتوانه حضور مردم در صحنه، چشم در چشم دشمنان برای تأمین امنیت و منافع کشور تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: دیپلماسی در حقیقت ادامه مبارزه در شکلی دیگر است و ما به خوبی می‌دانیم که دشمنان از هیچ تلاشی برای خدشه‌دار کردن ثبات ایران فروگذار نمی‌کنند، اما به پشتوانه همین حضور مردمی است که می‌توانیم در عرصه بین‌المللی با قدرت و افتخار ایستادگی کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه امنیت کشور بر سه ضلع «میدان، دیپلماسی و امنیت» استوار است، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی این سه بخش، تضمین‌کننده ثبات و امنیت پایدار برای ایران عزیز خواهد بود و هیچ‌یک از این اضلاع به تنهایی نمی‌توانند کشور را در برابر تهدیدهای پیچیده امروزی مصون نگه دارند؛ اما وقتی در کنار هم و هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند، بازدارندگی کاملی ایجاد می‌شود.

بقائی در پایان با قاطعیت تأکید کرد: برنده این جنگ، بدون تردید ایران خواهد بود، چراکه ملت ایران با وحدت خود، بزرگترین سرمایه راهبردی کشور را تشکیل می‌دهند و این سرمایه هرگز شکست‌ناپذیر است.

