کنایه قالیباف به رکوردشکنی نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، با اشاره به خبر افزایش بی‌سابقه نرخ بهره اوراق قرضه نوشت: "«پس شما در حال تأمین مالی هگست، مجری تلویزیونی شکست‌خورده، با نرخ‌هایی هستید که از سال۲۰۰۷ بی‌سابقه بوده، تا او بتواند در حیاط خلوت ما در تنگه هرمز، نقش وزیر جنگ را بازی کند؟»

وی تاکید کرد: «می‌دانید چه چیزی دیوانه‌کننده‌تر از بدهی ۳۹ تریلیون دلاری است؟ این که برای تأمین مالی این جنگ‌بازی، نرخ بهره‌ای به اندازه دوران پیش از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بپردازید و در نهایت فقط یک بحران مالی جهانی جدید نصیبتان شود.»

گفتنی است در روزهای اخیر بازده اوراق قرضه سی ساله آمریکا به بیش از ۵ درصد رسیده که این نرخ از سال۲۰۰۷ یعنی سال پیش از بحران مالی جهانی بی‌سابقه است.

افزایش نرخ بهره اوراق قرضه به معنی افزایش انتظارات تورمی، افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه وامها و در نهایت وارد آمدن فشار تامین مالی جنگ با ایران به مردم آمریکا است.