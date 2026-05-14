به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود نبویان با اشاره به مذاکرات اسلامآباد و چهار جلسه مذاکراتی بیان کرد: در جلسه نخست، «جیدی ونس» اعلام کرد آمریکا دو خواسته اصلی از ایران دارد؛ نخست بازگشایی کامل تنگه هرمز و دوم خروج تمام مواد غنیشده ۶۰ درصدی از ایران.
به گفته وی، هیئت ایرانی در پاسخ بر رفع تحریمها و به رسمیت شناختن حقوق غنیسازی ایران تأکید کرد اما ونس خواست ابتدا موضوع تنگه هرمز بررسی شود که قالیباف در واکنش گفت: ما یک مسئله نداریم که ابتدا آن را حل کنیم؛ چهار مسئله روی میز است.
نبویان همچنین به جلسهای میان قالیباف و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، پیش از دیدار با ونس اشاره کرد و گفت: من نقدهایی به اصل مذاکرات داشتم، اما انصافاً حضور آقای قالیباف در مذاکرات بسیار مؤثر بود.
به گفته نبویان، قالیباف در جواب اینکه آمریکا میتوانست زیر ساختهای شما را نابود کند، تأکید کرده بود که اگرچه آمریکا توان ضربه زدن به زیرساختهای ایران را داشت، اما ایران نیز میتوانست «در کمتر از نصف روز تمام زیرساختهای منطقه را با خاک یکسان کند.»
این عضو همراه تیم مذاکرهکننده ایران با اشاره به جلسه دوم مذاکرات گفت: در این نشست، طرفین توافق کردند جزئیات مذاکرات ذیل چهار محور دنبال شود.
وی افزود: آمریکاییها علاوه بر طرح دوباره موضوع تنگه هرمز و خروج مواد غنیشده، پیشنهاد داده بودند در صورت همکاری ایران، ۶ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده آزاد شود.
نبویان ادامه داد: ونس در جریان مذاکرات با لحنی تحقیرآمیز درباره میزان داراییهای ایران صحبت کرد، اما قالیباف بلافاصله واکنش نشان داد و گفت: پول ما یک دلار باشد یا صد میلیارد دلار، متعلق به ملت ایران است و کسی حق دخالت در آن را ندارد.
وی درباره جلسه سوم نیز گفت: ونس پس از تماس با ترامپ پیشنهاد داده بود مذاکرات بر اساس طرح ارائهشده آمریکا ادامه یابد و قالیباف نیز بررسی این پیشنهاد را پذیرفته بود.
نبویان تأکید کرد: شیوه مذاکراتی قالیباف این نبود که اصل گفتگو را بهطور کامل رد کند یا به هر قیمتی تن به توافق دهد.
به گفته وی، پس از نزدیک شدن دیدگاههای دو طرف، ونس ناگهان اعلام کرد ترامپ این توافق را نمیپذیرد و در جواب قالیباف که گفته بود این که طرح خودتان است گفته بود طرح ارائهشده در واقع متعلق به عاصم منیر بوده است.
نبویان افزود: همین مسئله نشان داد آمریکا اساساً برای توافق وارد مذاکرات نشده بود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان تأکید کرد: ونس چند بار در جریان مذاکرات زبان به تهدید گشود اما آقای قالیباف محکم مقابل او ایستاد و اجازه نداد مسیر مذاکرات تحت تأثیر تهدیدها تغییر کند.
نظر شما