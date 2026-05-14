تجلیل استاندار از نقش تاریخی مردم کهگیلویه در دفاع از وطن

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه پنجشنبه در هفتادوپنجمین شب حضور حماسی مردم دهدشت و آیین پاسداشت «قیامت قامتان جنگ رمضان؛ فرزندان شایسته ایران و نادره‌مردان کهگیلویه» اظهار کرد: حضور گسترده مردم این شهرستان نشان‌دهنده وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی افزود: شهدای جنگ رمضان با فدا کردن جان خود، امنیت و آرامش مردم را تضمین کردند و ملت ایران هرگز راه و آرمان این شهیدان را فراموش نخواهد کرد.

استاندار نقش مردم کهگیلویه در دفاع مقدس را برجسته و تاریخی توصیف کرد و گفت: از هزار شهید استان کهگیلویه و بویراحمد، ۴۱۶ شهید متعلق به شهرستان کهگیلویه است و این شهرستان بیش از دو هزار جانباز و ده‌ها آزاده سرافراز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی ادامه داد: در جنگ رمضان نیز هفت شهید از استان متعلق به شهرستان کهگیلویه بودند که بیانگر روحیه ایثار، غیرت و شجاعت مردم این دیار است.

رحمانی با اشاره به حضور مداوم مردم در آیین‌های گرامیداشت شهدا طی ۷۵ شب گذشته، این حضور را نشانه پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب و خون شهدا دانست و گفت: مردم کهگیلویه همواره آماده دفاع از انقلاب و ایران اسلامی بوده‌اند و در صحنه‌های حساس تاریخ، حماسه‌های ماندگاری خلق کرده‌اند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی طی بیش از چهار دهه گذشته خاطرنشان کرد: ملت ایران با وحدت، همدلی و تبعیت از رهبری، تمامی این توطئه‌ها را خنثی کرده و امروز جمهوری اسلامی ایران به یکی از قدرت‌های اثرگذار منطقه و جهان تبدیل شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به رشادت‌های مردم استان در مقابله با تهدیدات دشمن از جمله عملیات هلی‌برن و خلق «حماسه برنو» گفت: این حماسه‌ها باید به نسل‌های آینده منتقل شود تا روحیه مقاومت و ایثار در جامعه تداوم یابد.

وی اتحاد، انسجام و همدلی را مهم‌ترین ضرورت کشور در شرایط کنونی دانست و افزود: بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت ملی و تقویت اعتماد عمومی هستیم.

رحمانی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضرورت تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر استفاده از توان داخلی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی جوانان تأکید داشته‌اند و مسیر پیشرفت کشور بر همین مبنا دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: ایران از ظرفیت‌های گسترده انسانی، اقتصادی و علمی برخوردار است و با اتکا به این توانمندی‌ها قادر است در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی در انرژی و حمایت از تولید داخلی را ضروری دانست و گفت: دولت با تمام توان در کنار مردم است و اجازه نخواهد داد خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد شود.

وی با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در استان تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور، اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و اقتصادی در استان ادامه دارد و دولت با جدیت مسیر توسعه را دنبال می‌کند.

رحمانی در پایان با قدردانی از مردم، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیج، سپاه، موکب‌ها و عوامل اجرایی مراسم گفت: مردم استان بار دیگر ثابت کردند که در دفاع از انقلاب، رهبری و ایران اسلامی پیشگام و استوار هستند.