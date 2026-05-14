  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۵۷

تجلیل استاندار از نقش تاریخی مردم کهگیلویه در دفاع از وطن

تجلیل استاندار از نقش تاریخی مردم کهگیلویه در دفاع از وطن

دهدشت-استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آیین پاسداشت قیامت قامتان جنگ رمضان، حضور پرشور مردم دهدشت را نمادی از وفاداری مردم کهگیلویه به آرمان‌های انقلاب اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه پنجشنبه در هفتادوپنجمین شب حضور حماسی مردم دهدشت و آیین پاسداشت «قیامت قامتان جنگ رمضان؛ فرزندان شایسته ایران و نادره‌مردان کهگیلویه» اظهار کرد: حضور گسترده مردم این شهرستان نشان‌دهنده وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی افزود: شهدای جنگ رمضان با فدا کردن جان خود، امنیت و آرامش مردم را تضمین کردند و ملت ایران هرگز راه و آرمان این شهیدان را فراموش نخواهد کرد.

استاندار نقش مردم کهگیلویه در دفاع مقدس را برجسته و تاریخی توصیف کرد و گفت: از هزار شهید استان کهگیلویه و بویراحمد، ۴۱۶ شهید متعلق به شهرستان کهگیلویه است و این شهرستان بیش از دو هزار جانباز و ده‌ها آزاده سرافراز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی ادامه داد: در جنگ رمضان نیز هفت شهید از استان متعلق به شهرستان کهگیلویه بودند که بیانگر روحیه ایثار، غیرت و شجاعت مردم این دیار است.

رحمانی با اشاره به حضور مداوم مردم در آیین‌های گرامیداشت شهدا طی ۷۵ شب گذشته، این حضور را نشانه پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب و خون شهدا دانست و گفت: مردم کهگیلویه همواره آماده دفاع از انقلاب و ایران اسلامی بوده‌اند و در صحنه‌های حساس تاریخ، حماسه‌های ماندگاری خلق کرده‌اند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی طی بیش از چهار دهه گذشته خاطرنشان کرد: ملت ایران با وحدت، همدلی و تبعیت از رهبری، تمامی این توطئه‌ها را خنثی کرده و امروز جمهوری اسلامی ایران به یکی از قدرت‌های اثرگذار منطقه و جهان تبدیل شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به رشادت‌های مردم استان در مقابله با تهدیدات دشمن از جمله عملیات هلی‌برن و خلق «حماسه برنو» گفت: این حماسه‌ها باید به نسل‌های آینده منتقل شود تا روحیه مقاومت و ایثار در جامعه تداوم یابد.

وی اتحاد، انسجام و همدلی را مهم‌ترین ضرورت کشور در شرایط کنونی دانست و افزود: بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت ملی و تقویت اعتماد عمومی هستیم.

رحمانی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضرورت تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر استفاده از توان داخلی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی جوانان تأکید داشته‌اند و مسیر پیشرفت کشور بر همین مبنا دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: ایران از ظرفیت‌های گسترده انسانی، اقتصادی و علمی برخوردار است و با اتکا به این توانمندی‌ها قادر است در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی در انرژی و حمایت از تولید داخلی را ضروری دانست و گفت: دولت با تمام توان در کنار مردم است و اجازه نخواهد داد خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد شود.

وی با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در استان تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور، اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و اقتصادی در استان ادامه دارد و دولت با جدیت مسیر توسعه را دنبال می‌کند.

رحمانی در پایان با قدردانی از مردم، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیج، سپاه، موکب‌ها و عوامل اجرایی مراسم گفت: مردم استان بار دیگر ثابت کردند که در دفاع از انقلاب، رهبری و ایران اسلامی پیشگام و استوار هستند.

کد مطلب 6830264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه