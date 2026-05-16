به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، بر ضرورت ارتقای جایگاه فرهنگ ایثار و مقاومت در استان تأکید کرد و گفت: انتظار ما این است که این جایگاه روزبه‌روز ارتقا یابد و روحیه ایثار و مقاومت مردم استان، که در دوران دفاع مقدس حماسه‌های بی‌بدیلی آفریدند، بیش از پیش معرفی شود.

وی با بیان اینکه اجتماعات خیابانی و برنامه‌های مردمی در جنگ تحمیلی سوم از این استان آغاز و از قاب رسانه ملی به خوبی به تصویر کشیده شد، اظهار کرد: حماسه برنو، حماسه‌ای بی‌بدیل بود که از سطح ملی فراتر رفت و در عرصه بین‌المللی نیز بازتاب پیدا کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد به‌طور مستقیم در خط مقدم جنگ نبود، اما ۳۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد، افزود: در شب حماسه برنو، دشمن در واکنش به شکست‌های خود، اقدام به جنایت کرد و ۱۰ نفر از مردم استان در کوه سیاه و اطراف یاسوج را به شهادت رساند.

وی با اشاره به روحیه سلحشوری و ایستادگی مردم استان در برابر رژیم ستمشاهی، ادامه داد: مردم کهگیلویه و بویراحمد از معدود مردمانی بودند که در زمان طاغوت در برابر ستم ایستادند و رژیم منحوس پهلوی اقدام به بمباران مناطق مختلف استان از جمله منطقه جلیل و بابکان کرد.

رحمانی با بیان اینکه سراسر استان سرشار از حماسه است، تصریح کرد: وظیفه داریم همه این افتخارات را برای نسل آینده ثبت و ضبط کنیم که نقش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در این زمینه بسیار مهم و پررنگ است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در این حوزه، افزود: بعد از جنگ تحمیلی سوم اتحاد مقدسی در کشور و استان شکل گرفته و باید با تکیه بر امکانات محدود موجود، از ظرفیت‌ها بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به در پیش بودن سوم خرداد سالروز عملیات غرور آفرین بیت‌المقدس، ادامه داد: ستاد گرامیداشت سوم خرداد به موقع در شهرستان‌ها تشکیل شود تا بتوانیم برنامه‌ها را متناسب با شأن و جایگاه این مناسبت‌ها برگزار کنیم.

وی یادآور شد: اولین سالگرد شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه با محوریت سپاه در سوم خرداد برگزار می‌شود و همه دستگاه‌ها باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مناسبت پای کار باشند.

رحمانی با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای موزه دفاع مقدس گفت: ۵۰ میلیارد تومان برای موزه دفاع مقدس مصوب شده که ۳۰ میلیارد تومان آن از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت تأمین شده است.

وی با تأکید بر نقش موزه دفاع مقدس در انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده، افزود: این موزه باید به محلی برای ثبت و نگهداری اسناد، مدارک و خاطرات دوران دفاع مقدس تبدیل شود تا فرزندان ما بدانند گذشتگانشان برای حفظ میهن چه فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌هایی داشته‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار پیگیری و ثبت اسناد مربوط به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شد و گفت: مکاتبات لازم در این زمینه انجام شود و مدیران مربوطه آن را پیگیری کنند.