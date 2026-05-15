عشایر و دامداران با رعایت تقویم چرا از تخریب مراتع جلوگیری کنند

عزت‌الله سلیمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش حیاتی مراتع به‌عنوان اکوسیستمی با ارزش ذخیره‌گاهی، تغذیه‌کننده سفره‌های آب زیرزمینی و بانک ژنتیکی اظهار کرد: متأسفانه انسان‌ها در دهه‌های اخیر نقش منفی در این اکوسیستم ایفا کرده‌اند که وضعیت نامناسب مراتع را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۶ میلادی به عنوان «سال بین‌المللی مراتع و عشایر» توسط یونسکو، تصریح کردد: هدف اصلی از این نام‌گذاری، حفاظت از اکوسیستم و حمایت از جوامع عشایری است، ما باید به دنبال «مرتعی پایدار و پویا» در کنار «عشایری توانمند» باشیم تا تعادل طبیعت بازگردد.

رئیس امور مراتع منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: عشایر و دامداران روستایی کمترین فشار مالی را بر دولت دارند و برخلاف شهرنشینان مصرف‌کننده نیستند، بلکه گوشت و لبنیات سالم تولید کرده و به اقتصاد کشور کمک می‌کنند.

سلیمانی گفت: مهم‌ترین اقدام برای سامان‌دهی مراتع، حفظ «نظم» اکوسیستم است، عشایر و دامداران باید تقویم ورود و خروج به مراتع که امسال ۲۵ اردیبهشت تعیین شده را رعایت کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی دامداران روستایی از اواسط فروردین وارد مراتع می‌شوند که این رقابت مضر را ایجاد کرده است.

سلیمانی با اشاره به انجام اقدامات نظارتی بیان داشت: اکیپ‌های سیار و ثابت منابع طبیعی و همچنین گزارشات مردمی، ورود پیش از موعد دام را رصد می‌کنند.

رئیس امور مراتع منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، متخلفان جریمه و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و در صورت تکرار، پروانه چرای آنان ابطال می‌گردد.

سلیمانی ابراز امیدواری کرد: با تامین خوراک دام ارزان‌قیمت برای روستاییان تا زمان ورود به مرتع، و همچنین همزمان شدن چرای روستاییان و عشایر، بتوان از تخریب بیشتر مراتع جلوگیری کرد.