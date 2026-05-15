رایزنی وزرای خارجه ایران و هند پیرامون آخرین وضعیت تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار اعزامیمهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند، روز جمعه ٢٥ اردیبهشتماه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلینو دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و همکاریهای چندجانبه گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تشکر از میزبانی شایسته جمهوری هند از نشست وزیران خارجه بریکس، اظهار داشت گفتوگوها و دیدارهای بسیار خوبی در جریان این اجلاس انجام شد و ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست هند بر بریکس، هماهنگیها و دستاوردهای بیشتری میان کشورهای عضو حاصل شود.
عراقچی همچنین همتای هندی خود را در جریان آخرین تحولات پس از جنگ ۴۰ روزه، وضعیت آتشبس شکننده جاری و روند مذاکرات مرتبط با خاتمه جنگ قرار داد.
دو طرف همچنین درباره آخرین وضعیت در تنگه هرمز و تحولات مرتبط با امنیت دریایی و ثبات منطقهای رایزنی و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه هند نیز با اشاره به روابط همواره گرم و دوستانه ایران و هند، بر حمایت کشورش از راهکارهای دیپلماتیک برای حلوفصل مسائل و اختلافات بینالمللی تأکید کرد.
