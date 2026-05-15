  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

روایت وزیر خارجه هند از محورهای «رایزنی مفصل» با عراقچی

روایت وزیر خارجه هند از محورهای «رایزنی مفصل» با عراقچی

وزیر امور خارجه هند اعلام کرد: درباره وضعیت غرب آسیا و پیامدهای آن گفتگو کردیم؛ همچنین درباره مسائل دوجانبه مورد علاقه مشترک تبادل نظر داشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند امروز جمعه در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس خبر داد: صبح امروز در دهلی گفتگوی مفصلی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، داشتم.

وزیر امور خارجه هند سپس افزود: درباره وضعیت غرب آسیا و پیامدهای آن گفتگو کردیم. همچنین درباره مسائل دوجانبه مورد علاقه مشترک تبادل نظر داشتیم. از حضور ایشان در نشست بریکس ۲۰۲۶ قدردانی می‌کنم.

روایت وزیر خارجه هند از محورهای «رایزنی مفصل» با عراقچی

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند، امروز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و همکاری‌های چندجانبه گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تشکر از میزبانی شایسته جمهوری هند از نشست وزیران خارجه بریکس، اظهار داشت گفت‌وگوها و دیدارهای بسیار خوبی در جریان این اجلاس انجام شد و ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست هند بر بریکس، هماهنگی‌ها و دستاوردهای بیشتری میان کشورهای عضو حاصل شود.

دو طرف همچنین درباره آخرین وضعیت در تنگه هرمز و تحولات مرتبط با امنیت دریایی و ثبات منطقه‌ای رایزنی و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 6830446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه