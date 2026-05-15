روایت وزیر خارجه هند از محورهای «رایزنی مفصل» با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند امروز جمعه در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس خبر داد: صبح امروز در دهلی گفتگوی مفصلی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، داشتم.
وزیر امور خارجه هند سپس افزود: درباره وضعیت غرب آسیا و پیامدهای آن گفتگو کردیم. همچنین درباره مسائل دوجانبه مورد علاقه مشترک تبادل نظر داشتیم. از حضور ایشان در نشست بریکس ۲۰۲۶ قدردانی میکنم.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند، امروز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلینو دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و همکاریهای چندجانبه گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تشکر از میزبانی شایسته جمهوری هند از نشست وزیران خارجه بریکس، اظهار داشت گفتوگوها و دیدارهای بسیار خوبی در جریان این اجلاس انجام شد و ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست هند بر بریکس، هماهنگیها و دستاوردهای بیشتری میان کشورهای عضو حاصل شود.
دو طرف همچنین درباره آخرین وضعیت در تنگه هرمز و تحولات مرتبط با امنیت دریایی و ثبات منطقهای رایزنی و تبادل نظر کردند.
