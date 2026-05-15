لیلا روزبهانی تهیه‌کننده مستند رادیویی «چسب‌های خندان» از رادیو اقتصاد که به بخش نهایی جشنواره پژواک راه یافته است، درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: این مستند روایتگر زندگی خانواده‌ای است که فرزندی مبتلا به اوتیسم دارند و همزمان با روزهای جنگ، تلاش می‌کنند خانه و محیط زندگی خود را ایمن‌سازی کنند، اما در چنین شرایطی حتی ساده‌ترین اقدامات نیز برای این خانواده آسان نیست.

وی اضافه کرد: داستان از جایی آغاز می‌شود که خانواده برای رعایت نکات ایمنی و محافظت از خانه، قصد دارند پنجره‌ها را با چسب ایمن‌سازی کنند، اما همراهی و شرایط روحی کودک مبتلا به اوتیسم، این کار ساده را به چالشی جدی تبدیل می‌کند. در ادامه، خانواده به دنبال راهی هستند تا ضمن رعایت اصول ایمنی در شرایط جنگی، آرامش فرزند خود را نیز حفظ کنند.

این تهیه کننده با اشاره به رویکرد آگاهی‌بخش این مستند اظهار کرد: در کنار روایت زندگی این خانواده، تلاش شده است مخاطبان با ابعاد مختلف اختلال اوتیسم و دشواری‌های خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به این اختلال بیشتر آشنا شوند.

وی ادامه داد: برای ارائه اطلاعات تخصصی و دقیق در حوزه ایمنی و مدیریت شرایط بحرانی، از همراهی امیر ثابت‌محمدی پزشکی که در این حوزه فعالیت دارد، بهره گرفتیم که گام‌به‌گام در روند تولید این مستند کنار ما بود و جا دارد از او بابت این همراهی تشکر کنم.

تهیه‌کننده «چسب‌های خندان» در پایان با اشاره به حضور مستندش در جشنواره پژواک و اهمیت این رویداد گفت: پژواک مسیری سبز، امیدآفرین و خلاقانه برای برنامه‌سازان و علاقه‌مندان این حوزه فراهم کرده است؛ رویدادی که در شرایط کنونی کشور می‌تواند نقش مؤثری در تقویت هم‌اندیشی، همدلی و بروز ایده‌های نو در عرصه رسانه داشته باشد.