تولد نمادین برای «سرو شادکام»؛ پاسداشت هویت و حافظه تاریخی در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، لیلی رنجبر، صبح جمعه در آیین تولد نمادین «سرو شادکام» با اشاره به ثبت ملی «سرو شادکام» در سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: این درخت کهنسال افزون بر ارزش زیست‌محیطی، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم روستای شادکام محسوب می‌شود.

وی در ادامه، درختان کهنسال را ذخایر ژنتیکی ارزشمند منطقه عنوان کرد و گفت: حفاظت از این میراث طبیعی، نقش مهمی در انتقال فرهنگ صیانت از محیط زیست به نسل‌های آینده دارد.

رنجبر همچنین از همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی در حفظ و معرفی این اثر طبیعی قدردانی کرد و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در تقویت هویت بومی، افزایش توجه عمومی به طبیعت و پاسداشت داشته‌های تاریخی شهرستان مؤثر باشد.

در این مراسم، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسئولان محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعی از شهروندان بافق حضور داشتند.

آیین جشن تولد نمادین «سرو شادکام» با حضور مسئولان و جمعی از مردم شهرستان بافق در محل این درخت کهنسال برگزار شد.