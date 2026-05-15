  1. استانها
  2. یزد
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

تولد نمادین برای «سرو شادکام»؛ پاسداشت هویت و حافظه تاریخی در منطقه

تولد نمادین برای «سرو شادکام»؛ پاسداشت هویت و حافظه تاریخی در منطقه

یزد - بخشدار مرکزی بافق گفت: «سرو شادکام» که در سال ۱۳۹۵ به ثبت ملی رسیده، علاوه بر ارزش زیست‌محیطی، بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مردم روستای شادکام به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلی رنجبر، صبح جمعه در آیین تولد نمادین «سرو شادکام» با اشاره به ثبت ملی «سرو شادکام» در سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: این درخت کهنسال افزون بر ارزش زیست‌محیطی، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم روستای شادکام محسوب می‌شود.

وی در ادامه، درختان کهنسال را ذخایر ژنتیکی ارزشمند منطقه عنوان کرد و گفت: حفاظت از این میراث طبیعی، نقش مهمی در انتقال فرهنگ صیانت از محیط زیست به نسل‌های آینده دارد.

تولد نمادین برای «سرو شادکام»؛ پاسداشت هویت و حافظه تاریخی در منطقه

رنجبر همچنین از همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی در حفظ و معرفی این اثر طبیعی قدردانی کرد و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در تقویت هویت بومی، افزایش توجه عمومی به طبیعت و پاسداشت داشته‌های تاریخی شهرستان مؤثر باشد.

در این مراسم، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسئولان محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعی از شهروندان بافق حضور داشتند.

تولد نمادین برای «سرو شادکام»؛ پاسداشت هویت و حافظه تاریخی در منطقه

آیین جشن تولد نمادین «سرو شادکام» با حضور مسئولان و جمعی از مردم شهرستان بافق در محل این درخت کهنسال برگزار شد.

کد مطلب 6830380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه