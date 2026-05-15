تبادل ۴۱۰ اسیر میان روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، روسیه و اوکراین با میانجیگری امارات شماری از اسرای خود را مبادله کردند.

وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در نتیجه روند مذاکره، از قلمرو تحت کنترل اوکراین ۲۰۵ اسیر روس تحویل گرفته و در مقابل آنها، ۲۰۵ اسیر اوکراینی تحویل داده شدند.

براساس این بیانیه، سربازان روسی که توسط اوکراین آزاد شده‌اند، در حال حاضر در بلاروس هستند و برای درمان و توانبخشی در نهادهای پزشکی وزارت دفاع به روسیه منتقل خواهند شد.

دفتر ئیس‌جمهور اوکراین نیز موضوع مبادله اسرا میان دو طرف را تأیید کرد.