به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور از ۱۹ تا ۲۱ مه رزمایشی در زمینه آماده سازی و استفاده از نیروهای هستهای در شرایط تهدید تجاوز نظامی برگزار میکنند.
این وزارتخانه خاطرنشان کرد در جریان رزمایش نیروهای هستهای، موضوعات مربوط به آمادگی مشترک و استفاده از تسلیحات هستهای مستقر در خاک بلاروس تمرین خواهد شد.
براساس این گزارش، بیش از هفت هزار و ۸۰۰ واحد انواع تسلیحات، تجهیزات نظامی و ویژه، بیش از ۶۴ هزار نفر نیروی نظامی، ۷۳ کشتی و ۱۳ زیردریایی، از جمله ۸ زیردریایی موشکی استراتژیک در این رزمایش مشارکت خواهند داشت. بیش از ۲۰۰ سکوی پرتاب موشکی نیز در رزمایش نیروهای هستهای به کار گرفته خواهند شد.
