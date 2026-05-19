  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

آماده شدن روسیه برای استفاده از نیروی هسته‌ای در صورت تجاوز به بلاروس

آماده شدن روسیه برای استفاده از نیروی هسته‌ای در صورت تجاوز به بلاروس

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که هدف از رزمایش مشترک با بلاروس، آماده شدن برای استفاده از نیروی هسته‌ای در شرایط تهدید تجاوز نظامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور از ۱۹ تا ۲۱ مه رزمایشی در زمینه آماده سازی و استفاده از نیروهای هسته‌ای در شرایط تهدید تجاوز نظامی برگزار می‌کنند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد در جریان رزمایش نیروهای هسته‌ای، موضوعات مربوط به آمادگی مشترک و استفاده از تسلیحات هسته‌ای مستقر در خاک بلاروس تمرین خواهد شد.

براساس این گزارش، بیش از هفت هزار و ۸۰۰ واحد انواع تسلیحات، تجهیزات نظامی و ویژه، بیش از ۶۴ هزار نفر نیروی نظامی، ۷۳ کشتی و ۱۳ زیردریایی، از جمله ۸ زیردریایی موشکی استراتژیک در این رزمایش مشارکت خواهند داشت. بیش از ۲۰۰ سکوی پرتاب موشکی نیز در رزمایش نیروهای هسته‌ای به کار گرفته خواهند شد.

کد مطلب 6834591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها