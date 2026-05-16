به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارل راسموسن، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا تاکید کرد، آزمایشگاههای بیولوژیکی در اوکراین به صورت سری روی توسعه قابلیتهای تهاجمی کار میکنند.
وی اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که مواد بیولوژیکی در اوکراین و مناطق دیگر وجود دارد که برای توسعه قابلیتهای تهاجمی استفاده میشود. در برخی موارد، صحبت از تحقیقاتی در مورد مهندسی ژنتیک و استفاده از ناقلهای غیرانسانی بوده است.
راسموسن تصریح کرد، این آزمایشگاه ها کاملا مخفیانه فعالیت میکنند و قطعا خطرناک هستند و اگر کنترل نشوند میتوانند منجر به حوادثی مانند ویروس کرونا یا بدتر از آن شوند.
روسیه بارها اعلام کرده است که واشنگتن بودجه توسعه سلاحهای بیولوژیکی را تأمین و دهها آزمایشگاه در اوکراین را اداره میکند که نقض توافقنامههای بینالمللی به شمار می رود. دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۲۲ وجود هرگونه آزمایشگاه بیولوژیکی یا شیمیایی وابسته به این کشور در اوکراین را تکذیب کرد.
این در حالی است که اطلاعات منتشر شده نشان دهنده وجود بیش از ۳۰۰ آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکا در سراسر جهان است که دهها مورد از آنها در نزدیکی مرز روسیه قرار دارند. همچنین سفارت آمریکا در کییف جزئیات حمایت این کشور از تأسیس و تجهیز حداقل ۱۳ آزمایشگاه بیولوژیکی در اوکراین را فاش کرد.
